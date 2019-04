Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa-Aktie habe zuletzt weiter an Höhe gewonnen. Das Chartbild werde allmählich wieder bullish.Die größte europäische Fluggesellschaft morgen die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres veröffentlichen. Allzu große Kursausschläge seien für den morgigen Handelstag aber nicht zu erwarten, denn die Lufthansa habe bereits vor zwei Wochen erste Eckdaten präsentiert und den Gesamtjahresausblick bestätigt. Nichtsdestotrotz dürften die Marktteilnehmer die Aussagen von Konzernchef Carsten Spohr zu den konkreten Quartalzahlen und dem Ausblick auf das restliche Jahr genau verfolgen.Sollten die Aussagen morgen positive aufgenommen werden, könnte sich das Chartbild weiter aufhellen. So stehe der DAX-Titel kurz vor dem Sprung auf ein neues Zwischenhoch. Ein Sprung über das Zwischenhoch bei 22,70 Euro würde ein (kleines) Kaufsignal generieren. Anschließend wäre der Weg nach oben bis zunächst 23,55 Euro und danach 24 Euro frei.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link