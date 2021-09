Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (22.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Für alle Lufthansa-Aktionäre dürfte der heutige Blick auf die Märkte mit einem Schock verbunden sein. Denn die Aktie der in den vergangenen Wochen und Monaten ohnehin schon stark gebeutelten Kranich-Airline verbillige sich um satte 27%. Der Grund für den massiven Kursrutsch liege auf der Hand.Es seien die vom "Aktionär" bereits mehrfach thematisierten negativen Auswirkungen der Kapitalerhöhung. Heute beginne der Handel mit den Bezugsrechten für die neuen Aktien, die zu gerade einmal 3,58 Euro angeboten würden. Da für je eine alte "Lufthansa-Aktie" eine neue Aktie erworben werden könne, pendele der Kurs des MDAX-Konzerns heute eben zwischen dem gestrigen Schlusskurs bei knapp 8,40 Euro und dem Ausgabepreis der neuen Anteile.Immer wieder habe "Der Aktionär" zuletzt im Hinblick auf die anstehende Kapitalerhöhung dazu geraten, an der Seitenlinie zu verharren. Jetzt könnten mutige Trader das aktuelle Kursniveau von 6,20 Euro nutzen, um erste kleinere Positionen aufzubauen und auf eine Gegenbewegung zu setzen. Der Stoppkurs sollte bei dieser Spekulation bei 4,90 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: