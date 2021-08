Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,944 EUR -3,41% (16.08.2021, 10:22)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,932 EUR -3,64% (16.08.2021, 10:36)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Der Bund habe damit begonnen, sich von Unternehmensanteilen der Lufthansa zu trennen, die in der Corona-Krise zur Stützung des Luftverkehrskonzerns erworben worden seien. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) wolle in den kommenden Wochen seinen Aktienanteil an dem MDAX-Konzern um maximal ein Viertel auf 15% reduzieren, wie er am Montag in Berlin mitgeteilt habe.Die direkte Beteiligung an dem Unternehmen habe 20% der Anteile betragen und sei mit einem Nennwert von 300 Mio. Euro der kleinere Teil der deutschen Staatshilfe von bis zu 6 Mrd. Euro gewesen. Unabhängig davon, wie stark sich der deutsche Staat an der Lufthansa zukünftig beteiligen werde, bleibe das Marktumfeld für die Fluggesellschaft sehr schwierig. Aufgrund der bevorstehenden Kapitalerhöhung und des intakten charttechnischen Abwärtstrends sollten Anleger weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: