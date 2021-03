Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

11,745 EUR -5,32% (05.03.2021, 17:43)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,015 EUR +0,33% (08.03.2021, 12:09)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (08.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Es seien Sätze wie diese, die hinter der starken Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie stünden - die letzte Woche, in welcher der Rekordverlust den Kurs deutlich belastet habe, einmal ausgenommen. So habe Die DZ-BANK-Analyst Dirk Schlamp im Rahmen seiner jüngsten Studie zum MDAX-Titel betont: "Es deutet sich Besserung an."Auch deshalb habe er den fairen Wert für die Lufthansa-Aktie von 6 auf 10 Euro erhöht. Das Anlagevotum laute aber unverändert "verkaufen". Schlamp habe betont, dass das erste Quartal recht schwach ausfallen dürfte. Er habe jedoch auch darauf verwiesen, dass berechtigte Hoffnungen auf eine Erholung im Sommer bestünden. Dies sei wesentlich von den Fortschritten beim Impfen und natürlich auch von der Aufhebung der Reisebeschränkungen und Anpassung der Quarantänebestimmungen abhängig.Die Lufthansa-Aktie bleibe ein heißes Eisen und weiterhin nur für Anleger mit Mut und langem Atem geeignet. Wer darüber verfüge und mit einer allmählichen Normalisierung des Luftverkehrs im laufenden Jahr rechne, könne nach wie vor zugreifen. Das Investment sollte mit einem Stoppkurs bei 9,50 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link