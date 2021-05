Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,712 EUR +2,98% (28.05.2021, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,644 EUR +1,60% (28.05.2021, 15:37)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (28.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Airline Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Luftfahrt werde angesichts der jüngsten Vorfälle in Weißrussland aktuell wieder einmal zu einem Politikum. Die wirtschaftlichen Folgen der derzeitigen Situation für die Lufthansa als Gesamtkonzern seien aber noch eher zu vernachlässigen. Indes habe sich die Privatbank Berenberg wieder einmal Gedanken gemacht, was die Aktie des MDAX-Konzerns wirklich wert sei.Und das Ergebnis der jüngsten Studie dürfte den Lufthansa-Aktionären keinesfalls gefallen. So stufe Analyst William Fitzalan Howard die Aktie weiterhin mit "sell" ein. Das Kursziel beziffere er nach wie vor auf 7 Euro. Howard habe erklärt, dass viele europäische Länder damit begonnen hätten, die Reisebeschränkungen zu lockern. Er verweise allerdings darauf, dass nach wie vor Risiken bestünden, v.a. im Zusammenhang mit den neuen Virusvarianten."Der Aktionär" sei für die Lufthansa-Aktie nicht ganz so pessimistisch gestimmt. Ein Einstieg dränge sich angesichts des anhaltend schwierigen Marktes und der Gefahr einer größeren Kapitalerhöhung derzeit aber auch nicht auf. Wer bereits in Bord sei, belasse den Stopp als Absicherung bei 9,50 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: