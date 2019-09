Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,905 EUR +1,78% (13.09.2019, 16:02)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,865 EUR +0,78% (13.09.2019, 16:15)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Mit einem Minus von knapp 25 Prozent seit Jahresbeginn sei die Aktie der Lufthansa aktuell der schwächste Titel im deutschen Leitindex. Doch zumindest ein Belastungsfaktor der vergangenen Wochen und Monate könnte womöglich bald vom Tisch sein.Denn wie die Nachrichtenagentur Reuters melde, würden die Klimaschutz-Vorschläge der CDU für den Flugsektor weit weniger streng ausfallen als einige Markteilnehmer im Vorfeld befürchtet hätten. In dem Papier heiße es, dass die bisherige Steuer für Inlandsflüge von bisher 7,40 Euro lediglich verdoppelt werden solle. Bei Flügen unter 400 Kilometer solle sie verdreifacht werden. Von Verboten für Inlandsflügen oder einer weitaus höheren Besteuerung wie sie einige Umweltbündnisse gefordert hätten, sei hingegen nichts zu lesen gewesen.Dieser nur sehr geringe Gegenwind durch die deutsche Politik könnte der Lufthansa-Aktie weiterhin bei der Bodenbildung helfen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.