Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,105 EUR -2,82% (08.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,045 EUR -0,14% (09.10.2019, 09:07)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (09.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Berg- und Talfahrt der Lufthansa-Aktie habe sich auch im gestrigen Handel weiter fort gesetzt. Diesmal sei es mit dem DAX-Titel wegen schwacher Easyjet-Zahlen um rund drei Prozent abwärts gegangen. Doch die mittel- bis langfristigen Aussichten für die Kranich-Airline würden sich allmählich aufhellen, was auch an einem bestimmten Trend liege.So nehme der Druck der arabischen Fluglinien, die in den vergangenen Jahren aggressiv versucht hätten, der Lufthansa und anderen europäischen Platzhirschen Marktanteile abzujagen, weiter ab. So habe sich das Wachstum der angebotene Sitzkilometer der drei Fluggesellschaften Emirates, Etihad und Qatar Airways in den vergangenen Quartalen zum Teil spürbar verringert. Lediglich die in Europa kaum aktive Saudi Arabian Airlines stemme sich noch gegen diesen Trend. Bei Etihad sei zuletzt sogar kräftig gekürzt worden.Die Airlines würden - wie sämtliche europäische Fluglinien auch - an den anhaltend schwachen Ticketpreisen in dem hart umkämpften Markt leiden. Nun sollten Bloomberg zufolge zunächst einmal vor allem die vergleichsweise hohen Kosten in den Griff bekommen werden, bevor die Verluste durch weiteres Angebotswachstum noch weiter ausgeweitet würden.Für die Lufthansa und andere europäische Airlines wäre ein anhaltender Rückzug von Emirates & Co bzw. zumindest ein weniger aggressives Wachstum in Europa und auf einigen lukrativen Langstreckenflügen natürlich eine positive Entwicklung.Die günstig bewertete Lufthansa-Aktie bleibt für mutige Anleger mit einem langen Atem ein Kauf (Stopp: 11,40 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link