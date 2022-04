Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Handelswoche starte mit einer Achterbahnfahrt der Märkte. Am heutigen Dienstag zeichne sich nach dem schwachen Montag eine Erholung ab. Auch die Lufthansa-Aktie notiere fester und arbeite sich weiter Richtung Norden vor. Die technische Konstellation deute eine starke Bewegung für die nächsten Wochen an und diese Marken seien dafür entscheidend.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Lufthansa auf "market-perform" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Der Flugverkehr nehme wieder zu und die Profitabilität sei in der Branche vor der Rückkehr, habe Analyst Alexander Irving in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Die Fluggesellschaften hätten im ersten Quartal überraschend robuste Flugpläne aufgestellt. Insgesamt plane die Branche auf innereuropäischen und nordamerikanischen Routen mit mehr als 90 Prozent der Vor-Corona-Kapazität. Trotz der positiven Entwicklung sähen die Experten von Bernstein aktuell kein Kurspotenzial, da die Aktie momentan bei über 7,20 Euro notiere.Andere Analysten würden den positiven Trend der Branche mehr honorieren und deutlich höhere Kursziele ausgeben. Goldman Sachs sehe wie Morgan Stanley die Aktie bei 8,00 Euro. Die Deutsche Bank rufe ein Kursziel von 7,90 Euro aus und sehe damit ebenfalls noch Luft nach oben.Aus technischer Sicht sei die aktuelle Konstellation besonders spannend. Zum einen, weil die Lufthansa-Aktie weiterhin mit großen Abschlag zum Vor-Corona-Niveau taxiert werde und sich hierdurch ein erhebliches Erholungspotenzial ergebe. Zum anderen hätten die Bullen in den vergangenen Wochen eine starke Erholung eingeleitet und auch den GD200 bei rund 6,50 Euro nachhaltig überwunden.Die Lufthansa-Aktie mache aktuell eine gute Figur. Dennoch ist ein Investment weiterhin mit Risiken behaftet und daher nur für mutige Anleger geeignet, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur Deutsche Lufthansa-Aktie. Wer auf eine weitere Erholung und einen starken Reise-Sommer setze, beachte den Stopp bei 5,20 Euro. (Analyse vom 26.04.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: