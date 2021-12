Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Lufthansa.



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Stimmung bei der deutschen Airline Lufthansa sei durchwachsen. Noch bis vor Kurzem habe es den Anschein gemacht, dass die Erholung von der Krise immer weiter voranschreite. Nachdem nun wegen steigender Fallzahlen sowie der neuen Corona-Mutante erste Flugziele wieder gestrichen würden, seien die Sorgen vor weiteren Auswirkungen groß. Trotz allem zeige sich die Aktie stark.Auf den starken 30-prozentigen Rebound Anfang November sei schnell wieder Ernüchterung gefolgt. Die Aktie sei nahezu punktgenau an der 200-Tage-Linie bei 7,14 Euro abgeprallt und habe innerhalb von 15 Handelstagen wieder all ihre Kursgewinne verzockt. Erneut habe die massive Unterstützungszone, die sich an den Tiefs zwischen 4,89 und 5,38 Euro aufspanne, Halt bieten können.Dass der Titel diesen Bereich letzte Woche erfolgreich habe verteidigen können, sei enorm wichtig gewesen. Denn unter dieser Zone ende gleichermaßen ein stark gehandelter Preisbereich (5,40 bis 6,35 Euro). Wäre der Kurs darunter gerutscht, hätte dies ein Verkaufssignal zur Folge gehabt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte das zu einem anhaltenden Abverkauf geführt.Inzwischen habe die Aktie eine Gegenbewegung von diesem Bereich aus starten können. Auch ein neues Kaufsignal, welches der Stochastik-Indikator am Freitag generiert habe, könnte nun Impulse für ein Gap-Close (5,64/6,07 Euro) liefern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: