Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,59 EUR -2,38% (21.01.2020, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,69 EUR -2,68% (21.01.2020, 09:19)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (21.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Aktie der Lufthansa sei in den vergangenen Handelstagen erneut unter Druck geraten. Durch den weiteren Kursrückgang seien die Anteilscheine der Kranich-Airline unter den wichtigen Unterstützungsbereich bei 15,00 Euro gefallen, wodurch sich das Kursbild weiter eingetrübt habe. Auf diese Marken komme es jetzt an.Sollte die Marke von 15 Euro nicht relativ rasch wieder zurückerobert werden, laute das nächste Ziel 13,88 Euro. Knapp darunter liege bei 13,69 Euro bereits die nächste Unterstützung. Sollte jedoch auch diese Marke nicht halten, drohe ein weiterer Kursrückgang bis in den Bereich um das Mehrjahrestief bei 12,58 Euro.Da sich das Kursbild beim DAX-Titel nun wieder deutlich verschlechtert habe, dränge sich vorerst kein Einstieg bei der Aktie auf. Anleger sollten zunächst an der Seitenlinie verharren und eine Aufhellung des Charts abwarten. Wer die günstig bewerteten Papiere bereits im Depot habe, könne weiter dabeibleiben. Allerdings sollte der Stopp bei 13,40 Euro beachtet werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Lufthansa-Aktie. (Analyse vom 21.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: