Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,17 EUR +0,50% (16.03.2021, 09:08)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

12,045 EUR +1,05% (15.03.2021)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (16.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Aktien aus der europäischen Reise- und Freizeitbranche seien trotz allgemeiner Sorgen über eine womöglich dritte Coronavirus-Welle derzeit gefragt wie nie zuvor. Die Anleger würden zuversichtlich bleiben und allen Pandemie-Ungemachs zum Trotz auf ein baldiges Ende der Lockdowns in Europa und eine erfolgreiche langfristige Bekämpfung der Pandemie durch Impfungen setzen. Der Stoxx Europe 600 Travel & Leisure habe gestern erneut kräftig angezogen.Anleger hätten auf die Reiselaune der Menschen gesetzt. Wie stark der Drang in die Ferne sei, würden die Buchungen für Mallorca nach der Aufhebung der Reisewarnung für die Lieblingsinsel der Deutschen zeigen. Lufthansa-Tochter Eurowings habe am Sonntag von Buchungen gesprochen und kurzfristig 300 zusätzliche Flüge für die Osterzeit aufgelegt. Beim größten Reiseveranstalter TUI seien am Wochenende doppelt so viele Reisen nach Mallorca gebucht worden wie im gleichen Zeitraum vor zwei Jahren, als die Pandemie noch nicht das Geschehen bestimmt habe.Unterstützung für diesen zyklischen Sektor sei am Morgen nicht zuletzt auch von Analysten gekommen. So rechne Aktienstratege Mislav Matejka von J.P. Morgan trotz des vor allem seit November extrem guten Laufs zyklischer Branchen - allein der Reise- und Freizeitsektor habe seither um über 50 Prozent zugelegt - mit weiter steigenden Kursen. Er habe dies vor allem mit einer voraussichtlich weiter anziehenden Ergebnisentwicklung in den kommenden Quartalen begründet. So lange diese Dynamik andauere und die Ergebnisse je Aktie von Zyklikern die der defensiven Branchen überträfen, dürften die Kursgewinne andauern, habe er gefolgert.Analyst Neil Glynn von der Credit Suisse habe in einer Studie zur Luftfahrtbranche zudem auf den wachsenden Optimismus über eine Erholung dieses Teilbereichs im Reise- und Freizeitsektor nach der Pandemie verwiesen. Er bleibe daher ebenfalls positiv gestimmt.Wer die Lufthansa-Papiere im Depot hat, sollte diese unverändert mit einem Stopp bei 9,50 Euro absichern, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link