Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,08 EUR -0,10% (27.11.2020, 13:12)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

10,06 EUR -0,89% (27.11.2020, 12:57)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (27.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Airline-Aktien wie die Lufthansa oder Ryanair hätten zu den größten Corona-Verlierern gezählt. Die positiven Impfstoff-News hätten den Kursen zuletzt aber endlich kräftigen Rückenwind verliehen. Nun würden auch die Analysten allmählich wieder deutlich optimistischer.So habe nun etwa die US-Bank J.P. Morgan das Kursziel für die Anteilscheine von Ryanair von 13,00 auf 18,50 Euro erhöht. Das Anlagevotum laute unverändert "overweight". Analyst David Perry habe in seiner Studie zu Billigfliegern erklärt, dass das Passagieraufkommen auf europäischen Kurzstrecken dank der dann wohl ausreichend zur Verfügung stehenden Impfstoffe 2023 wieder das Normalniveau erreichen werde.Indes habe das Bankhaus Metzler die Kaufempfehlung für die Lufthansa nach einem Gespräch mit CEO Carsten Spohr bestätigt. Das Kursziel sei mit 10,80 Euro bestätigt worden. Analyst Guido Hoymann verweise darauf, dass die Buchungen für die Weihnachtszeit derzeit anziehen würden. Aktuell verbrenne das Unternehmen zwar pro Monat durchschnittlich 350 Millionen Euro, aber immerhin entwickle sich offenbar das zuvor lange kriselnde Frachtgeschäft relativ stark.Die Lufthansa-Aktie ist derzeit eine Halteposition, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer hier investiert ist, sollte seine Position mit einem Stopp bei 7,50 Euro absichern. (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.