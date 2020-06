Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.06.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Die gestrige (25.06.) außerordentliche Lufthansa-Hauptversammlung (Quorum: 39%) habe dem deutschen Staatshilfepaket (bis zu 9 Mrd. Euro; dabei Stille Einlagen: bis zu 5,7 Mrd. Euro; Beteiligung per Kapitalerhöhung von 20% (zu 2,56 Euro je Aktie); Kredite: bis 3 Mrd. Euro) mit sehr großer Mehrheit (98%) zugestimmt. Dies stelle in Anbetracht der Äußerung des (noch) größten Einzelaktionärs - KB Holding (Thiele; 15,5%) - am Abend des Vortags (24.06.) - keine Überraschung dar.Darüber hinaus habe die EU-Kommission gestern das deutsche Staathilfepaket für die Lufthansa - unter den bereits bekannten Auflagen (temporäre Abgabe von Start- und Landerechten an den beiden wichtigen Flughäfen Frankfurt am Main und München) - genehmigt. Dies stelle für Diermeier ebenfalls keine Überraschung dar. Jedoch habe der Lufthansa-Rivale Ryanair Klagen gegen die EU-Genehmigung angekündigt, was ein gewisses "Restrisiko" darstelle.Diermeier bleibe bei seiner Einschätzung, dass das deutsche Staatshilfepaket das kleinere Übel (Verwässerung der Altaktionäre, Einstieg des Staates mit starkem Abschlag zum aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie) gegenüber einem Schutzschirmverfahren (wahrscheinlich Totalverlust) sei. Der MDAX-Titel sei gestern (25.06.) mit einem Aufschlag von 7% aus dem Xetra-Handel gegangen, habe aber in der Spitze um knapp 21% höher notiert. Wie bereits bekannt, gebe es teilweise Fortschritte mit den Gewerkschaften (Vereinbarung mit UFO, Eckpunkte-Vereinbarung mit VC, aber Probleme bei den Verhandlungen mit Verdi). Die Lufthansa habe sich nach Erachten des Analysten "Luft" verschafft, sei aber nicht über den Berg.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: