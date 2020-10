Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



8,356 EUR +4,58% (20.10.2020, 16:21)



8,342 EUR +7,03% (20.10.2020, 16:34)



DE0008232125



823212



LHA



DLAKF



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (20.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Überraschungen in Form vorgezogener Bekanntmachung von Quartalszahlen seien momentan beliebt in Deutschland. Am Dienstag-Nachmittag habe die Lufthansa Q3-Eckdaten präsentiert. Und die würden im abgeschwächten Umfeld im MDAX für eine wohltuende Ausnahme sorgen. Die Lufthansa-Aktie steige um gut zweieinhalb Prozent.Die Coronakrise habe die Ergebnisentwicklung der Lufthansa Group auch im dritten Quartal des Jahres 2020 "erheblich belastet", heiße es in einer Ad hoc-Mitteilung der Lufthansa. Dank einer Ausweitung des Flugplans in den Sommermonaten Juli und August und erheblicher Kostensenkungen hätten jedoch die Verluste gegenüber dem zweiten Quartal verringert werden können.Auf vorläufiger Basis habe der Lufthansa-Konzern in Q3 1,2 Mrd. Euro eingebüßt. Im Vorjahres-Quartal habe das adjustierte EBIT noch fast 1,3 Mrd. Euro im Plus gelegen. Das Minus bis Ende September sei aber nicht mehr so hoch ausgefallen wie in Q2, da sich der Luftverkehr im Juli und August etwas erholt habe.Die Fluggesellschaft habe außerdem von einem strikten Working Capital-Management und der Verschiebung von Steuerzahlungen profitiert. Zum Ende des dritten Quartals habe die Nettoverschuldung des Konzerns bei 8,93 Mrd. Euro gelegen. Der operative Verlust habe nach neun Monaten minus 4,16 Mrd. Euro betragen.Im frühen Handel habe die Lufthansa-Aktie am Dienstag noch abgeschwächt bei 7,86 Euro notiert. Nach den überraschend vorgelegten vorläufigen Q3-Zahlen würden die Aktionäre nun zugreifen. Zeitweise gehe es bis auf 8,42 Euro aufwärts. Ende September habe der MDAX-Titel bei 6,85 Euro noch den niedrigsten Verlaufskurs seit Sommer 1994 erreicht. Nun wackle die 50-Tage-Linie bei 8,30 Euro.Mutige Anleger, die auf ein Comeback der Airlines setzen möchten, sollten dies weiterhin eher mit der Ryanair-Aktie machen. Die Lufthansa-Aktie ist hingegen weiterhin weder charttechnisch noch fundamental betrachtet ein Kauf, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.10.2020)