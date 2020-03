Die EZB habe beschlossen, ein neues Programm zum Kauf von Vermögenswerten durchzuführen, um die Märkte inmitten der anhaltenden Turbulenzen zu beruhigen. Das Pandemie-Notfallkaufprogramm (PEPP) solle sicherstellen, dass die Kreditkosten innerhalb der europäischen Wirtschaft niedrig bleiben und zu Unternehmen und Verbrauchern durchdringen würden. Die EZB habe sich bereit erklärt, bis zum Jahresende öffentliche und private Anleihen im Wert von bis zu 750 Milliarden Euro zu kaufen.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erfreue sich weiterhin volatiler Ausschläge. Der Index habe über Nacht ein mehrjähriges Tief ausgebildet, nachdem die Marke von 8.000 Punkten getestet worden sei. Der Kurs habe jedoch bis zum Beginn der europäischen Sitzung rund 500 Punkte zurückgewinnen können. Aktuell sei ein Rückzug von dem Swing-Level bei 8.600 Punkten erkennbar. Die nächste Unterstützung sei das gestrige Nachmittagstief bei 8.200 Punkten. Die oben genannte Marke von 8.000 Punkten sei die letzte Unterstützung, die man beachten sollte. Auf der Oberseite sollten sich die Bullen auf den Widerstand bei 8.600 Punkten konzentrieren. Das Niveau von 9.150 Punkten sei die obere Grenze der Overbalance-Struktur und für den Moment der entscheidende Widerstand.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) sei heute der Spitzenreiter im DAX. Das Unternehmen profitiere von der insgesamt verbesserten Stimmung. Andererseits sei der unternehmensspezifische Newsflow nicht allzu positiv. Die deutsche Fluggesellschaft werde 700 Flugzeuge am Boden halten und 95 Prozent der Flüge kürzen. Das Unternehmen habe außerdem erklärt, dass die Luftfahrtindustrie ohne staatliche Beihilfen nicht überleben könne.



HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) habe gesagt, dass das Unternehmen aufgrund der schnellen Verbreitung des Coronavirus keine gültige Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abgeben könne. Das Unternehmen habe außerdem beschlossen, die für den 7. Mai geplante Hauptversammlung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.



Der Vorstandsvorsitzende von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) habe gesagt, dass das Produktionsvolumen in den Werken in China im März bei etwa 60% liege. (19.03.2020/ac/a/m)





In ganz Europa seien Gewinne zu beobachten gewesen, wobei der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) am besten performt habe. Die Banken würden einen großen Teil des Index ausmachen und hätten von der Erholung der italienischen Anleihen profitieren können. Im Laufe der Zeit hätten die Bullen jedoch etwas an Boden verloren.