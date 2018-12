Wien (www.aktiencheck.de) - Stärkster Titel im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war gestern Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) mit einem Plus von 1,9%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Für die Aktien des deutschen Bergbauunternehmen K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) sei es derweil 3,2% nach oben gegangen. Das Unternehmen rechne durch eine höhere als zunächst erwartete Kaliproduktion mit einem geringeren negativen Einfluss auf den operativen Gewinn als zuvor angenommen.In den USA habe eine Ankündigung des Flugzeugbauers Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA), wonach man Aktionäre stärker am Gewinn beteiligen wolle, für einen Kurssprung von 3,8% gesorgt. So weite der Konzern die genehmigten Aktienrückkäufe aus und hebe die Quartalsdividende um 20% an. Demgegenüber hätten die Anteile des Tabakkonzerns Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM), infolge einer Analystenabstufung, bis Handelsende 7,7% verloren. (19.12.2018/ac/a/m)