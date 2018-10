Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

18,565 EUR -3,28% (15.10.2018, 17:05)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

18,57 EUR -3,93% (15.10.2018, 17:19)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Kursrückgang von drei Prozent - damit sei Lufthansa heute Schlusslicht im DAX. Der Grund für den jüngsten Kursrückfall sei schnell gefunden: Angst vor teurem Öl. Denn jede "schwere Bestrafung", mit der US-Präsident Donald Trump den Saudis gedroht habe, werde das führende OPEC-Land laut der Nachrichtenagentur Spa "mit einer größeren Handlung" beantworten. Und wenn es um Saudi-Arabien und größere Handlungen gehe, dann gehe es um Öl. Sollte sich der Streit weiter zuspitzen, dürften die Ölpreise massiv klettern. Und steigende Rohöl-Preise hätten sich in der Vergangenheit trotz Absicherungen tendenziell negativ auf die Lufthansa-Aktie ausgewirkt.Wichtig wäre zunächst eine Deeskalation im USA-Saudi-Streit. Von den fallenden Ölpreisen und dadurch geringeren Treibstoffkosten würden die Fluggesellschaften profitieren. Das käme auch der Lufthansa-Aktie zugute, die in diesem Jahr im Abwärtstrend gefangen sei und es bislang nicht geschafft habe, einen Boden auszubilden.Das Papier des Luftverkehrskonzerns falle heute unter die wichtige 19,00-Euro-Marke, auch die kleinere Unterstützung bei 18,80 Euro halte nicht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: