Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (17.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) nach wie vor ein Kauf.Die Aktie der Lufthansa arbeite sich Stück für Stück weiter nach oben. Indes arbeite der DAX-Konzern nach wie vor eifrig daran, in den kommenden Jahren weiter wachsen zu können. Nun habe die größte europäische Fluggesellschaft bekannt gegeben, dass man die Aktivitäten an einem deutschen Flughafen kräftig ausbauen wolle.So solle am Airport München Platz für weitere zehn Millionen Passagiere pro Jahr geschaffen werden. Im vergangenen Jahr habe die Zahl der Fluggäste noch bei 46 Millionen gelegen.Die Lufthansa, die gemeinsam mit dem Flughafen bereits 2003 den Terminal 2 errichtet habe und gemeinsam betreibe, sende damit auch ein klares Zeichen an den Frankfurter Flughafen. Dort habe man zuletzt immer wieder die hohen Kosten und eine zu geringe Qualität bemängelt. Vorstandsmitglied Harry Hohmeister habe erklärt: "Wir wachsen weiterhin dort, wo Qualität und Kosten stimmen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.