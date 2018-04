Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

24,06 EUR -6,05% (26.04.2018, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

24,14 EUR -6,71% (26.04.2018, 11:51)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (26.04.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Wichtige Horizontalunterstützung unterschritten! AktienanalyseDer größte deutsche Luftfahrtkonzern Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) hat Donnerstag früh Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und die Erwartungen deutlich unterschritten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Besonders die Integration der Air Berlin-Flotte bei der Billig-Tochter Eurowings habe sich negativ auf das Ergebnis niedergeschlagen.Für die ersten drei Monate des Jahres könne das Luftfahrtunternehmen einen Betriebsgewinn (bereinigtes EBIT) von 26 Mio. Euro ausweisen, nach 25 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Besonders negativ seien die schrumpfenden Umsätze von Anlegern aufgenommen worden, diese seien um 0,7 Prozent auf 7,64 Mrd. Euro gesunken. Als Grund dafür habe der Konzern eine Umstellung in der Bilanz auf den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 15 genannt, ohne diesen Effekt wären die Umsatzerlöse um gut 4,5 Prozent gestiegen. Analysten hätten zuvor noch mit Erlösen von 8,2 Mrd. Euro und einem Betriebsgewinn von 81,3 Mio. Euro gerechnet. An der Prognose für das Gesamtjahr halte der Vorstand aber fest! Das bereinigte EBIT dürfte 2018 leicht unter dem Wert des Vorjahres von knapp 3 Mrd. Euro liegen.Aus technischer Sicht habe sich seit Jahresbeginn bei der Lufthansa-Aktie nur wenig gerändert, der bisherige Abwärtstrend werde mit dem heutigen Kursrückfall weiter fortgesetzt und habe die Notierungen im heutigen Verlauf sogar unter die wichtige Horizontalunterstützung von rund 25,00 Euro abwärts gedrückt. Damit steuere das Wertpapier nach einer vorausgegangenen Rally nun weiter in Richtung des 61,8% Fibonacci-Retracements und könne entsprechend für ein kurzfristiges Short-Investment herangezogen werden. Dieses Niveau wird nämlich sehr häufig in einer Korrekturphase angesteuert, von wo aus wieder steigende Notierungen einsetzen könnten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.04.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: