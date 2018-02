Tradegate-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:

28,42 Euro -0,46% (07.02.2018, 08:58)



ISIN Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq-Symbol Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Lufthansa AG:



Die Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (07.02.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Chartanalyse der BNP Paribas:Die Aktie der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) befindet sich seit Oktober 2016 nach einem Tief bei 9,10 EUR in einer starken Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetall" der BNP Paribas hervorgeht.In mehreren Kaufwellen sei sie bis 4. Januar 2018 auf ein Hoch bei 31,24 EUR geklettert. Im Rahmen dieser Bewegung habe der Wert auch sein Allzeithoch aus dem Juli 1998 bei 26,64 EUR durchbrochen. In den letzten Wochen hätten allerdings Gewinnmitnahmen vorgeherrscht. Im gestrigen Handel sei die Fluggesellschaft fast auf ihr altes Allzeithoch zurückgefallen, habe danach aber stark nach oben gedreht.AusblickDer gestrige Anstieg nach der schwachen Eröffnung könnte die Grundlage für einen neuen Aufschwung in der Lufthansa-Aktie darstellen. Die nächste Hürde sei der kurzfristige Abwärtstrend bei aktuell 29,87 EUR. Wird diese genommen, könnte es zu Gewinnen in Richtung 31,24 und später sogar ca. 35 EUR kommen. Sollte die Lufthansa allerdings unter 26,64/21 EUR abfallen, ergäbe sich ein weiteres Verkaufssignal. Abgaben bis ca. 24,10 EUR würden dann zunächst drohen. (Analyse vom 07.02.2018)Börsenplätze Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Lufthansa-Aktie:27,99 Euro -1,13% (06.02.2018, 17:35)