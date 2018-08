Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Neue Richtung - AktienanalyseEnde Juni wendete sich bei der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) das Blatt, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seitdem gehe es an der Börse wieder aufwärts. Ende Juli hätten Zahlen für den nächsten Schwung gesorgt.Die Lufthansa Group sei ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit rund 130.000 Mitarbeitern. Mit Beginn des Jahres sei die Struktur mit einem Drei-Säulen-Konzept an die Strategie angepasst worden. Seitdem sei die Lufthansa Group in den Feldern Network Airlines (Lufthansa, Swiss, Austrian), Point-to-Point Airlines (Eurowings, Brussels, Beteiligung an SunExpress) und dem Bereich Aviation Services (Logistik, Technik, Catering und weitere Gesellschaften) organisiert. Im ersten Halbjahr dieses Jahres hätten die Lufthansa-Airlines so viele Passagiere wie noch nie zuvor im gleichen Zeitraum befördert.Im Juli habe die Lufthansa konzernweit 14,2 Millionen Fluggäste transportiert, das seien 8,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat gewesen. In den ersten sieben Monaten des Jahres hätten die Airlines des Konzerns insgesamt rund 81,1 Millionen Passagiere an Bord gezählt, das habe auf Jahressicht einem Plus von 11,3 Prozent entsprochen. Im Juli habe der Konzern sieben Prozent mehr Sitzkilometer angeboten und auch den Absatz um sieben Prozent gesteigert. Während die Passagier-Auslastung, der Sitzladefaktor, um 0,1 auf 86,3 Prozent nachgegeben habe, habe sich die Auslastung im Frachtbereich, der Nutzladefaktor, um 3,1 auf 64,1 Prozent verringert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: