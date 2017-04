WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (10.04.2017/ac/a/d)



Ausgerechnet die Konkurrenz Air France-KLM hat bei Langstreckenflügen nach Asien feste Zahlen präsentiert, wodurch auch das Wertpapier der Lufthansa in Sippenhaft genommen wird und in den frühen Vormittagsstunden im DAX-Index als Spitzenreiter hervorgeht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch aber stecke das Papier innerhalb der seit gut drei Wochen andauernden Seitwärtsbewegung um 15,00 Euro fest, könnte jedoch bei weiteren Kursgewinnen einen baldigen Ausbruch über seine Jahreshochs von 15,60 Euro versuchen anzustreben. Das hieraus resultierende Kaufsignal dürfte anschließend den seit Mitte 2014 bestehenden Horizontalwiderstand endlich brechen und Kurspotenzial im zweistelligen Prozentbereich freisetzen können, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.04.2017)