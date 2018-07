Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,58 EUR +2,24% (13.07.2018, 11:07)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

20,62 EUR +2,13% (13.07.2018, 11:21)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Wertpapier arbeite nach einem lange anhaltenden Sinkflug des Kurses aktuell an der Bodenbildung. Heute gehe es mit dem Aktienkurs wieder deutlich nach oben. Rein fundamental wären höhere Bewertungen auch durchaus angemessen, schließlich laufe es operativ bei der Airline weiter rund.So würden die Analysten für 2018 mit einem Umsatzanstieg von 35,6 auf 36,8 Mrd. Euro rechnen. Das EBITDA und der Nettogewinn sollten mit 4,95 Mrd. und 1,92 Mrd. Euro zwar leicht unter den 2017er Ergebnissen liegen. Sie seien jedoch auch von einer Reihe positiver Sonderfaktoren geprägt gewesen.Für 2019 werde für den Konzern ein weiterer Erlöszuwachs auf dann 38,8 Mrd. Euro erwartet. Beim EBITDA würden die Experten von einem leichten Plus auf 5 Mrd. Euro ausgehen, beim Nettogewinn auf 1,97 Mrd. Euro.Dennoch sollten Anleger noch abwarten, dass der zuletzt arg gebeutelten Lufthansa-Aktie endlich eine nachhaltige Bodenbildung gelingt - aktuell besteht daher noch kein Handlungsbedarf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link