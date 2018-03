Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern mit insgesamt mehr als 550 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Diese waren im Geschäftsjahr 2016 in den Geschäftsfeldern Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und Sonstige organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. 2016 erzielte die Lufthansa Group einen Jahresumsatz von 31,7 Mrd. EUR. Zum Jahresende 2016 waren bei der Lufthansa Group weltweit insgesamt 124.306 Mitarbeiter beschäftigt. (20.03.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF).Neben der positiven operativen Entwicklung habe die Kranich-Airline in 2017 wichtige Meilensteine erreicht (u.a. Übernahme von Air Berlin-Teilen, Einigung mit Vereinigung Cockpit, Kostensenkung), die die Basis legen würden, den Konsolidierungsprozess der Branche weiter aktiv mitgestalten zu können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch wenn die Wettbewerbsdynamik kurzfristig etwas belasten könne, dürfte die Lufthansa Group langfristig zu den Gewinnern der Branchenanpassungen in Europa gehören. Infolge des zuletzt etwas zurückgekommenen Bewertungsniveaus habe sich das Chance-/Risiko-Profil der Lufthansa-Aktie verbessert.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Lufthansa-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 34 Euro bekräftigt. (Analyse vom 20.03.2018)Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie: