Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

14,991 EUR +0,27% (30.03.2017, 12:11)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit tätiger Luftverkehrskonzern mit insgesamt fast 500 Tochterunternehmen und Beteiligungsgesellschaften. Er besteht aus fünf Geschäftsfeldern, die die Bereiche Passagierbeförderung und Luftfracht sowie nachgelagerte Dienstleistungen abbilden: Passage Airline Gruppe, Logistik, Technik, Catering und IT Services. Sämtliche Geschäftsfelder zählen zu den Marktführern in ihren Bereichen.



Die Fluggesellschaften Lufthansa Passage, SWISS und Austrian Airlines stellen das Kerngeschäft der Lufthansa Group dar. Sie sind allesamt als Qualitäts-Airlines positioniert und genießen im Markt hohe Anerkennung. Ergänzt wird das Airline-Portfolio durch die Low-Cost-Airline Germanwings sowie die Beteiligungen an der belgischen Netzwerkfluggesellschaft Brussels Airlines und der deutsch-türkischen Charterfluggesellschaft SunExpress. Im Geschäftsjahr 2013 konnte der Airline-Verbund seine Marktführerschaft in Europa behaupten und erneut die höchsten Passagier- und Umsatzzahlen aller europäischen Airlines erzielen. Auch das Geschäftsfeld Logistik zählt als Anbieter von Standard-, Express- und Spezialfracht zu den Marktführern weltweit.



Die Service-Geschäftsfelder Technik, Catering und IT Services ergänzen die Fluggesellschaften im Lufthansa Group Portfolio. Sie bieten ein umfassendes Dienstleistungsspektrum für konzerninterne und externe Kunden an. Lufthansa Technik ist Weltmarktführer bei der Wartung, Reparatur und Überholung von Verkehrsflugzeugen. Auch das Geschäftsfeld Catering rangiert in seinem Sektor weltweit an erster Stelle. LSG Sky Chefs beliefert nationale und internationale Fluggesellschaften im Bereich Airline-Catering und ist zunehmend auch in angrenzenden Märkten tätig. Das Geschäftsfeld IT Services ist einer der führenden IT-Dienstleister für die Airline-Industrie. (30.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktie: Atemberaubende Rally - AktienanalyseDie Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) hat in den vergangenen Monaten eine atemberaubende Rally hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit dem Zwischentief im Oktober habe sich der Kurs der Airline um rund 60 Prozent verteuert. Gehe man nach den Analysten, sei das Potenzial damit weitgehend ausgereizt.2016 sei für die Lufthansa ein turbulentes Jahr gewesen. Im Sommer habe der Konzern wegen der Anschläge in Europa seine Prognose gekappt, nur um sie drei Monate später wieder anzuheben. Am Ende habe das Unternehmen dank der Entlastung bei den Betriebsrenten der Flugbegleiter sogar erneut einen Rekordgewinn geschafft.Aber nicht nur deswegen habe die Aktie zuletzt hoch oben in der Gunst der Anleger gestanden. Auch von der Streikfront habe es gute Neuigkeiten gegeben: Nach jahrelangem Tarifstreit zwischen der Lufthansa und ihren Piloten sei endlich eine Einigung in Sicht. Beide Seiten hätten sich über alle wesentlichen Fragen geeinigt, habe die Fluglinie mitgeteilt. Und auch in der schwelenden Tarifauseinandersetzung zwischen der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation und den Low-Cost-Flugbetrieben habe ein Durchbruch erzielt werden können: Alle offenen Fragen sollten in einem Schlichtungsprozesses geklärt werden.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:14,985 EUR +0,33% (30.03.2016, 11:56)