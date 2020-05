Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (15.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Die Lufthansa stehe an der Spitze, aber in einem eher traurigen Ranking. So sei der DAX-Titel mit 12,5% aktuell die am stärksten von Hedgefonds geshortete Aktie Deutschlands. Zahlreiche Profis würden also davon ausgehen, dass der Kurs im Zuge der anstehenden Kapitalerhöhung weiter sinken werde.Indes verlange die Lufthansa in der Corona-Krise von ihren Beschäftigten erhebliche Sanierungsbeiträge. So sollten nach Forderung der Kranich-Airline die Einkünfte der Flugbegleiter mindestens um 20% sinken, habe der Geschäftsführer der Kabinengewerkschaft Ufo, Nicoley Baublies, entsprechende Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" bestätigt. Er habe allerdings wie auch ein Unternehmensprecher zurückgewiesen, dass die Verhandlungen bereits "geplatzt" seien. Die Gespräche würden vielmehr adauern, hätten beide Seiten am Freitag erklärt.Laut "Spiegel" habe das Unternehmen rund ein Dutzend Maßnahmen zur Kostensenkung benannt, die bis Ende 2023 gelten sollten. Zulagen und Gewinnbeteiligung für 2019 sollten ebenso gestrichen werden wie der Arbeitgeberbeitrag zur Übergangsversorgung. Ab dem kommenden Sommer sollten die rund 22.000 Beschäftigten zudem auf ihr Urlaubsgeld verzichten und ein niedrigeres Grundgehalt beziehen. Im Gegenzug wolle man auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten.Der Unternehmenssprecher habe sich nicht zu den Details äußern wollen. Baublies habe die Darstellung zurückgewiesen, dass die Gespräche an dem Thema der Germanwings-Beschäftigten gescheitert seien. Der Luftverkehrskonzern wolle die Teilgesellschaft auflösen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr habe den Peronalüberhang in einem krisenbedingt verkleinerten Lufthansa-Konzern auf insgesamt ca. 10.000 Mitarbeiter beziffert. Mit neuartigen Teilzeitlösungen sollten möglichst viele an Bord gehalten werden, habe der Vorstandsvorsitzende erklärt. Auch mit den Piloten werde verhandelt.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.