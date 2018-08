Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,32 EUR -4,53% (31.08.2018, 13:14)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,30 EUR -3,59% (31.08.2018, 13:30)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Lufthansa Group mit durchschnittlich 128.856 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 35,6 Mrd. EUR. Mit Beginn des Geschäftsjahres wurde die Geschäftsfeldstruktur an die Unternehmensstrategie mit dem Drei-Säulen-Konzept angepasst. Seitdem ist die Lufthansa Group in den Geschäftsfeldern Network Airlines, Point-to-Point Airlines, dem Bereich Aviation Services mit den Geschäftsfeldern Logistik, Technik und Catering sowie den Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen organisiert. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (31.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei zeitweise bis auf 22 Euro abgesackt, bevor es sich etwas berappelt habe. Schuld sei eine Abstufung durch Citigroup-Analyst Mark Manduca. Er sehe die Lufthansa wegen des stetigen Ausbaus der Flugkapazitäten der Konkurrenz unter zunehmendem Preisdruck. Mittelfristig sollte wegen der Konkurrenz durch Ryanair, Easyjet und Wizz Air die Ticketpreise sinken.Tatsächlich ändere die Airline offenbar ihr Preissystem. Wie das Fachmagazin "FVW" berichte, möchte sie in H1/2019 ein dynamisches System einführen, bei dem die Preissprünge geringer ausfallen würden als bei den bisherigen Buchungsklassen. Für die Fluggesellschaft würden kurzfristigere Preisanpassungen möglich, für Fluggäste könnte das bedeuten, dass Preisvergleiche schwieriger würden.Citigroup sei weniger optimistisch für den deutschen Markt als die meisten Experten. Die Aktie sei von "buy" auf "sell" herabgestuft worden. Das Kursziel sei von 32,50 auf 19,90 Euro reduziert worden.Ende Juli habe die Aktie nach starken Halbjahreszahlen zu einem Kurssprung über die Marke von 24 Euro angesetzt, sei seitdem aber in Summe weitgehend seitwärts gelaufen. In den kommenden Tagen könnte sie technisch gesehen nun die Unterstützung bei 20 Euro testen."Der Aktionär" ist schon seit einigen Wochen eher skeptisch gegenüber der Lufthansa-Aktie eingestellt, so Martin Mrowka. Zwar locke eine niedrige Bewertung mit einem KGV von gerade einmal 6 zum Einstieg. Doch die Aktien der Konkurrenz sollten sich besser zeigen. Wer bei der Lufthansa dabei sei, könne investiert bleiben. Als Stopp-Kurs empfehle sich 18,50 Euro. (Analyse vom 31.08.20178)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link