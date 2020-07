Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,75 EUR +1,72% (13.07.2020, 10:39)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

8,76 EUR +1,30% (13.07.2020, 10:22)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (13.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Mit der Aktie der Lufthansa sei es in den vergangenen Wochen wieder bergab gegangen. Am Freitag sei der Kurs der Kranich-Airline kurzfristig auch noch unter den Unterstützungsbereich bei 8,50 Euro gerutscht, wodurch sich das Chartbild weiter eingetrübt habe. Zum Glück für die Lufthansa-Aktionäre habe diese Marke wieder zurückerobert werden können, doch es bleibe schwierig.So würden nahezu Tag für Tag kritische Analystenkommentare über die Nachrichtenticker laufen. So habe sich heute etwa wieder die Credit Suisse gemeldet. Sie stufe die MDAX-Titel unverändert mit "underperform" ein - was derzeit auch der Ansicht der Mehrheit der Experten entspreche. Darüber hinaus sei das Kursziel von 6,25 auf 5,44 Euro gekappt worden.Dank der allgemein guten Stimmung an den Märkten könne die Aktie im frühen Handel wieder zulegen und einen Puffer bis zur Marke von 8,50 Euro aufbauen. Dennoch bleibe das Chartbild nach wie vor alles andere als einladend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.