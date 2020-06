Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



9,442 EUR -7,16% (26.06.2020, 10:00)



9,466 EUR -1,31% (26.06.2020, 09:45)



DE0008232125



823212



LHA



DLAKF



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Gestern sei das mühsam ausgehandelte Rettungspaket für die Lufthansa bei der außerordentlichen Hauptversammlung mit 98 Prozent angenommen worden. Damit sei eine Insolvenz nun endlich definitiv vom Tisch. Nun dürfte die weitere Performance des MDAX-Titel wieder stärker von der Entwicklung des operativen Geschäfts bestimmt werden.Dies dürfte aber in den nächsten Quartalen vorerst weiter für tiefrote Zahlen sorgen. Gestern habe CEO Carsten Spohr erneut betont: "Eine schnelle Erholung ist nicht absehbar. Im Gegenteil: Wir wissen, dass sich die Folgen aus dieser Krise noch Jahre negativ auf unser Geschäft auswirken werden!"Für das laufende Jahr würden die Analysten derzeit durchschnittlich mit einem Umsatzrückgang von 36,4 auf 17,7 Mrd. Euro rechnen. Das operative Ergebnis (EBITDA) dürfte bei minus 1,9 Mrd. Euro liegen. Nachdem im Vorjahr ein Nettogewinn von 1,2 Mrd. Euro habe erzielt werden können, würden die Experten für 2020 mit einem Nettoverlust von 4,8 Mrd. Euro (8,59 Euro pro Anteilschein) rechnen.Das Marktumfeld für den Luftverkehrskonzern bleibe rau. Angesichts der anhaltend hohen Unsicherheit und der anstehenden Kapitalerhöhung, welche den Kurs zusätzlich belasten dürfte, drängt sich ein Kauf der Lufthansa-Aktie nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link