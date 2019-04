Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Lufthansa-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Lufthansa-Aktie

(EUR) Rating

Lufthansa-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 25,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 26.04.2019 18,70 Underweight Barclays Capital Rishika Savjani 24.04.2019 26,00 Buy HSBC Andrew Lobbenberg 18.04.2019 22,00 Halten DZ BANK Dirk Schlamp 16.04.2019 22,50 Halten Independent Research Sven Diermeier 16.04.2019 24,00 Overweight Morgan Stanley Penelope Butcher 16.04.2019 26,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 16.04.2019 25,00 Outperform RBC Capital Markets Damian Brewer 16.04.2019 26,50 Buy UBS AG Jarrod Castle 16.04.2019 25,40 Buy Kepler Cheuvreux Ruxandra Haradau-Doser 10.04.2019 25,22 Outperform Credit Suisse Neil Glynn 19.03.2019 22,00 Hold Berenberg Bank Adrian Yanoshik 14.03.2019



Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,12 EUR +0,27% (26.04.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

22,18 EUR +0,64% (26.04.2019, 22:25)



ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 135.534 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 35.844 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (29.04.2019/ac/a/d)







Köln (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Luftverkehrskonzerns Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) vor Bekanntgabe der ausführlichen Quartalszahlen zu? 26,50 Euro oder 18,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Lufthansa-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Lufthansa AG wird am 30. April ihre ausführlichen Zahlen zum ersten Quartal 2019 vorlegen.Am 15. April hat die Airline eine Zwischenmitteilung veröffentlicht. In den ersten drei Monaten des Jahres habe die Deutsche Lufthansa AG ein Adjusted EBIT von -336 Millionen Euro erwirtschaftet (Vorjahr: 52 Mio. EUR). Das Ergebnis sei unter anderem durch um 202 Millionen Euro gestiegene Treibstoffkosten belastet worden. Zudem hätten marktweite Überkapazitäten in Europa zu einem hohen Preisdruck geführt. Gleichzeitig sei das erste Quartal 2018 noch vom Kapazitätsrückgang nach dem Marktaustritt von Air Berlin geprägt gewesen und bilde daher eine starke Vergleichsbasis. Die Stückerlöse hätten sich sowohl bei den Netzwerkairlines als auch Eurowings deutlich negativ entwickelt.Vor dem Hintergrund einer guten Buchungslage und einer deutlichen Verlangsamung des marktweiten Kapazitätswachstums rechne der Konzern bereits im zweiten Quartal des Jahres 2019 wieder mit einem Anstieg der Stückerlöse gegenüber Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2019 rechnet die Lufthansa Group unverändert mit einer Adjusted EBIT-Marge von 6,5 bis 8,0 Prozent, so das Unternehmen weiter in der Zwischenmitteilung vom 15. April.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Lufthansa-Aktie anbetrifft, hat die Schweizer Großbank UBS mit 26,50 Euro das höchste Kursziel genannt. Die Einstufung nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal wurde auf "buy" belassen. Der bereinigte operative Verlust (EBIT) der Airline sei höher als am Markt erwartet, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer ersten Reaktion am 16. April.Die britische Investmentbank Barclays hat mit 18,70 Euro wiederum das niedrigste Kursziel für Lufthansa in Aussicht gestellt. Die Einstufung wurde auf "underweight" belassen. Die Erstquartalszahlen der europäischen Fluggesellschaften dürften vom kalendarischen Effekt des diesmal auf das zweite Jahresviertel entfallenen Ostergeschäfts beeinflusst worden sein, schrieb Analystin Rishika Savjani in einer am 24. April vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt sollte das Langstreckengeschäft besser gelaufen sein als die Kurzstreckenflüge. Für das weitere Geschäft dürften sich die steigenden Treibstoffpreise als Belastung erweisen.Ein Konzernsprecher der Lufthansa gab bekannt, dass der Konzern seine Bordverpflegungstochter "LG Sky Chefs" verkaufen wird, so Jan Heusinger von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 23. April. Nach längeren Verhandlungen habe der Vorstand einem Verkauf zugestimmt. Die LSG Group habe 2018 mit der Bordverpflegung im Flugzeug und Zug sowie Catering einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das EBIT habe bei 115 Millionen Euro gelegen. Einen Verkaufspreis habe das Unternehmen bislang nicht bekannt gegeben.Der Verkauf der Bordverpflegung stelle für die Lufthansa-Gruppe einen Teil des Strategiewechsels dar. Denn der Kranich wolle sich wieder mehr aufs eigentliche Fliegen konzentrieren. So werde beispielsweise seit längerem über einen Verkauf der Lufthansa-Technik spekuliert. Nach Angaben des Unternehmens würden nun die Routine-Wartungen der Flugzeuge aus der Lufthansa Technik in die Passagiersparte integriert. Ein möglicher Verkauf dürfte so erleichtert werden.Betrachte man die nackten Zahlen, würde auch eine Abspaltung der Technik-Sparte Sinn machen. Diese habe 2018 lediglich 11 Prozent vom Umsatz ausgemacht. Auch das Catering sei lediglich ein kleiner Teil des Unternehmens. Zudem seien die Margen in den beiden Bereichen (Technik 7,2 Prozent, Catering 3,6 Prozent) deutlich geringer als im Passagiergeschäft (Premium Airlines: 10,7 Prozent) und der Logistik (9,9 Prozent).Unter fundamentalen Gesichtspunkten sei der DAX-Titel ohnehin nach wie vor klar unterbewertet. Obwohl die Lufthansa Marktführer in einigen attraktiven Märkten sei und über eine bessere Bilanz verfüge als die meisten Konkurrenten, seien die Anteile günstiger als die Wettbewerber wie Ryanair, Easyjet & Co bewertet. Für langfristig orientierte Anleger sei die Lufthansa nach wie vor ein sehr attraktives Investment. Der Stoppkurs sollte bei 16,80 Euro belassen werden, so Jan Heusinger von "Der Aktionär" weiter.