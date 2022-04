Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 105.290 Mitarbeiter:innen erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 16.811 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (06.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lufthansa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Am Frankfurter Flughafen habe am Mittwochmorgen ein 24-stündiger Warnstreik einer Tochter der Lufthansa Cargo begonnen. Um 6:00 Uhr hätten Mitarbeiter der Frachtabfertigung Handling Counts die Arbeit niedergelegt, um Druck in den Tarifverhandlungen zu machen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitgeteilt habe.Der Ausstand habe keine Auswirkungen auf Passagiere. Im Bereich des Im- und Exports könne es aber zu Ausfällen und Verzögerungen kommen.Verdi verhandle nach eigenen Angaben seit Februar über einen Vergütungstarifvertrag. Insbesondere gehe es um eine Erhöhung der Löhne für die rund 200 Beschäftigten der Handling Counts. Nach der dritten Verhandlungsrunde im März seien die Gespräche ergebnislos abgebrochen worden. Handling Counts sei nach eigenen Angaben eine 100-prozentige Tochter der Lufthansa-Frachtsparte.In einem ohnehin schwachen Marktumfeld gebe die Lufthansa-Aktie heute nach. Mutige können aber weiterhin darauf setzen, dass die stetig steigende Reiselust von Millionen Europäern dem MDAX-Titel in den nächsten Wochen und Monaten einen Schub verleihen wird, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 5,20 Euro belassen werden. (Analyse vom 06.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link