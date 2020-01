NASDAQ-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:

37,87 USD -5,44% (29.01.2020)



ISIN Luckin Coffee-Aktie:

US54951L1098



WKN Luckin Coffee-Aktie:

A2PJ6S



Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LC0A



NASDAQ Ticker-Symbol Luckin Coffee-Aktie:

LK



Kurzprofil Luckin Coffee:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/ Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (30.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee: Die Kaffeehauskette hat Starbucks in China überholt - AktienanalyseVor gerade einmal zwei Monaten hatten die Experten vom "ZertifikateJournal" die damals frisch an die Börse gegangene chinesische Kaffeehauskette Luckin Coffee (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol: LC0A, NASDAQ-Symbol: LK) vorgestellt.Seitdem sei die Aktie deutlich gestiegen, von rund 30 Dollar auf in der Spitze 50 Dollar. Gegenüber dem Emissionspreis von 17 Dollar habe das fast eine Verdreifachung bedeutet. Das Unternehmen sei erst gut zwei Jahre alt, habe aber schon auf seinem Heimmarkt den Branchenriesen Starbucks überholt. Laut jüngsten Angaben betreibe Luckin Coffee im Reich der Mitte 4.500 Läden und somit rund 200 mehr als der US-Konkurrent, der den chinesischen Markt bereits seit mehr als zwanzig Jahren bearbeite.Der Wachstumskurs sei atemberaubend: Im laufenden Jahr dürfte der Umsatz laut der durchschnittlichen Schätzung von Analysten umgerechnet rund 2 Mrd. Dollar erreichen - verglichen mit 120 Mio. Dollar vor zwei Jahren. Laut den Experten von Credit Suisse dürfte der Aufwärtstrend der Aktie anhalten. Ihr Kursziel laute 54,40 Dollar und das Rating "outperform". Während Credit Suisse allein den Wert des Kaffeegeschäfts auf 26,20 Dollar je Aktie taxiere, würden die Schweizer für das Tee-Franchisegeschäft einen Wert von 15 Dollar je Anteil errechnen. Auf weitere 13,20 Dollar kämen laut den Experten die Einzelhandelsinitiativen. Als nächsten Expansionsschritt wolle Luckin Coffee ins Geschäft mit Selbstbedienungsautomaten einsteigen. (Ausgabe 04/2020)Börsenplätze Luckin Coffee-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Luckin Coffee-Aktie:33,60 EUR -4,00% (30.01.2020, 10:55)