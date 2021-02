Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Luckin Coffee Inc.:



Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol Deutschland: LC0A, NASDAQ OTC-Symbol: LKNCY) ist ein Unternehmen aus der Branche Nahrung/Restaurant aus China, das im Oktober 2017 in Beijing gegründet wurde. Unternehmen aus der Peer Group von Luckin Coffee ist Starbucks Corp. (18.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Luckin Coffee-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Kaffeehauskette Luckin Coffee Inc. (ISIN: US54951L1098, WKN: A2PJ6S, Ticker-Symbol Deutschland: LC0A, NASDAQ OTC-Symbol: LKNCY) unter die Lupe.Mitten im Crash hätten sich die Verantwortlichen bei Chinas einstigem Starbucks-Herausforderer einen dreckigen Machtkampf geliefert. Dabei seien gegen den amtierenden CEO schwere Vorwürfe erhoben worden. Jetzt habe Luckin Coffee das Ergebnis einer internen Untersuchung vorgelegt. Dem Aktienkurs helfe das kaum.Darum gehe es: Im Januar sei bekannt geworden, dass mittlere und leitende Angestellte von Luckin Coffee in einem gemeinsamen Brief dem Vorsitzenden und CEO des Unternehmens, Guo Jinyi, Korruption, Machtmissbrauch und mangelnde Führungsqualität vorgeworfen hätten. Es sei die Absetzung des Chefs gefordert worden.Guo Jinyi habe wiederum erklärt, die Aktion sei vom ehemaligen Luckin-Vorsitzenden Charles Zhengyao Lu und Luckin-Mitgründerin Jenny Qian Zhiya orchestriert worden. Charles Zhengyao Lu gelte als mutmaßliche Schlüsselfigur bei der Bilanzfälschung in Höhe von Hunderten Millionen Dollar bei Luckin Coffee.Demnach seien u.a. fast 40 Menschen innerhalb und außerhalb des Unternehmens befragt worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Brief tatsächlich von Teilen des ehemaligen Managements lanciert worden sei. Luckins Verwaltungsrat werde Guo Jinyi und das amtierende Management-Team weiter voll unterstützen, heiße es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.Luckin Coffee-CEO Guo Jinyi dürfe als entlastet gelten. Das sei aber erwartet worden. Insofern sei es kein Wunder, dass der Kurs der Luckin Coffee-Aktie am gestrigen Mittwoch nach der Nachricht nur vergleichsweise leicht angesprungen sei. Der mutmaßliche Chef-Betrüger Charles Zhengyao Lu dürfte im Luckin-Umfeld immer noch einigen Einfluss haben. Was das Unternehmen noch wert sei, lasse sich derzeit nicht objektiv beurteilen.DER AKTIONÄR rate daher weiterhin: Finger weg von diesem Zockertitel. (Analyse vom 18.02.2021)