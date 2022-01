Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

27,15 EUR -8,74% (27.01.2022, 18:11)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

30,21 USD -9,58% (27.01.2022, 17:56)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (27.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Die Tesla-Zahlen kämen an der Börse nicht gut an. Aufgrund eines schwächeren Ausblicks falle die Aktie am Donnerstag in den ersten Handelsstunden um rund sieben Prozent. Das treffe auch die Konkurrenz hart, wie zum Beispiel Lucid. Der Tesla-Herausforderer falle erstmals seit Oktober unter 50 Milliarden Dollar Börsenwert.Knapp zwei Stunden nach Handelseröffnung notiere Lucid leicht oberhalb von 30 Dollar. Die Marke sei aus technischer Sicht durchaus wichtig, denn sollte sie unterschritten werden, dürfte sie schnell in Richtung 25 Dollar fallen.Die Marktkapitalisierung liege erstmals seit Oktober wieder unter 50 Milliarden Dollar. In der Spitze sei der Hersteller des Lucid Air Dream mit rund 100 Milliarden Dollar bewertet worden. Das Unternehmen sei ein Paradebeispiel für solche, die unter einem starken Anstieg der Zinsen besonders leiden dürfte. Lucid wolle extrem stark wachsen, und brauche daher immer wieder frisches Geld.Für Neueinsteiger scheint ein Kauf noch zu früh, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link