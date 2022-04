Die Aktie jedenfalls ist ein Investment wert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Jedoch müssten Anleger Zeit und gute Nerven mitbringen. Wer das Risiko eines Einzelinvestments in Lucid nicht eingehen und das Risiko breiter streuen möchte, der könne in den E-Mobilität Newcomer-Index investieren. (Analyse vom 14.04.2022)



Börsenplätze Lucid Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

20,35 EUR +0,37% (14.04.2022, 15:30)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

22,05 USD +3,57% (13.04.2022)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (14.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Die Aktie des Elektroautoherstellers Lucid habe in den letzten Wochen extrem unter Druck gestanden. Am Mittwoch jedoch habe es eine Kaufempfehlung von Exane BNP Paribas gegeben. Sei die Aktie wieder eine Wette wert?Lucid habe die Anleger zuletzt mit seinen Zahlen für das vierte Quartal enttäuscht. Damit nicht genug. CEO Peter Rawlinson habe auch einen ernüchternden Ausblick gegeben.Der Verlust je Aktie in Q4 habe ich auf 64 Cent belaufen und damit 29 Cent unter den Erwartungen gelegen. Auch der Umsatz sei mit 26,4 Millionen Dollar deutlich niedriger ausgefallen als erwartet. Insgesamt habe Lucid im vierten Quartal 1,05 Milliarden Dollar verbrannt. 2021 habe Lucid insgesamt 125 Autos ausgeliefert und damit sein Produktionsziel von 577 Fahrzeugen verfehlt.Auch die Prognose für 2022 habe nicht sonderlich rosig geklungen. Lucid gehe davon aus, 12.000 bis 14.000 Fahrzeuge zu produzieren, deutlich weniger als die im Vorfeld genannten 20.0000 Stromer.Dementsprechend unter Druck sei die Aktie des Elektroauto-Newcomers geraten. Bei rund 22 Dollar sollte das Papier jedoch einen Boden finden.CEO Peter Rawlinson und sein Team seien zuletzt nicht untätig gewesen. Lucid habe zusätzlich ein leistungsstärkeres Modell ins Portfolio aufgenommen. Der Grund: Laut Rawlinson gebe es immer noch eine beträchtliche Nachfrage nach einem Air mit vierstelliger PS-Zahl.Die Air-Limousine des Unternehmens habe seit ihrer Markteinführung im vergangenen Herbst die Kritiker in vielerlei Hinsicht beeindruckt, unter anderem durch die erstaunliche Leistung der 1.111 PS starken Dream Edition."Der Aktionär" sei der Ansicht, dass die von Lucid entwickelte EV-Technologie neue Möglichkeiten bieten werde: mehr Kilometer mit weniger Batterieenergie. Die Technologie werde darüber hinaus immer leichtere, effizientere und günstigere Elektroautos ermöglichen.Durch den Roll out der ersten Stromer von Lucid erhöhe sich die Sichtbarkeit.Zugegeben: Rund 33 Milliarden Dollar Börsenwert von Lucid seien noch immer eine ordentliche Hausnummer. Die Bewertungsmultiple seien höher als die der Konkurrenz. Lucid müsse weiter liefern, habe jedoch die extrem hohe Qualität seiner Produkte bereits unter Beweis gestellt.