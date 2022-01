Tradegate-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

36,20 EUR +11,73% (03.01.2022, 22:27)



NASDAQ-Aktienkurs Lucid Group-Aktie:

40,93 USD +7,57% (03.01.2022, 22:00)



ISIN Lucid Group-Aktie:

US5494981039



WKN Lucid Group-Aktie:

A3CVXG



Ticker-Symbol Lucid Group-Aktie:

CH2A



NASDAQ-Symbol Lucid Group-Aktie:

LCID



Kurzprofil Lucid Group Inc.:



Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Elektro-Pkw mit Sitz in Newark. Das Unternehmen ist seit 2007 tätig. (03.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lucid Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Lucid Group Inc. (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) unter die Lupe.Der US-Autobauer habe es zuletzt nicht leicht gehabt. Ein Bericht der US-Börsenaufsicht sowie die Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen hätten der Lucid Group-Aktie gewaltig zugesetzt. Nun jedoch nehme der Titel wieder Fahrt auf. Citi habe die Einstufung des Elektrofahrzeugherstellers mit "Buy/High Risk" und einem Kursziel von 57 USD bestätigt. Die US-Bank habe gesagt, sie aktualisiere ihr Bewertungsmodell, um eine kürzlich durchgeführte Kapitalerhöhung zu berücksichtigen, habe doch keine Änderungen an ihrer vorherigen Bewertung vorgenommen.Anfang Dezember habe Lucid Group die Ausgabe neuer Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 1,75 Mrd. USD bekanntgegeben. Die Anleihen seien vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten, die halbjährlich nachträglich verzinst würden und am 15. Dezember 2026 fällig seien, sofern sie nicht vorher zurückgekauft, getilgt oder umgewandelt würden."Grundsätzlich sehen wir die Lucid Entwicklung und ihre Position im Bereich Elektrofahrzeuge/Autos der Zukunft optimistisch", so Citi. Sie habe als Gründe die Technologie in ihren Elektroautos, die rasche Markteinführung von Lucids erstem Fahrzeug, dem Air, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen solle, sowie eine fortschrittliche und umfassende Sensorik genannt. Citi habe hinzugefügt, dass Lucid Group die Produktionssteigerung erfolgreich bewältigen müsse.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Lucid Group-Aktie: