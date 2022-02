Börsenplätze Lowe's-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Lowe's-Aktie:

198,30 EUR +4,67% (23.02.2022, 15:46)



NYSE-Aktienkurs Lowe's-Aktie:

214,59 USD -3,64% (22.02.2022)



ISIN Lowe's-Aktie:



US5486611073



WKN Lowe's-Aktie:

859545



Ticker-Symbol Lowe's-Aktie:

LWE



NYSE-Symbol Lowe's-Aktie:

LOW



Kurzprofil Lowe's Companies Inc.:



Lowe's Companies (ISIN: US5486611073, WKN: 859545, Ticker-Symbol: LWE, NYSE-Symbol: LOW) ist ein amerikanisches Einzelhandelsunternehmen mit Firmensitz in Mooresville, Iredell County, North Carolina. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt bei Heimwerkerartikeln und Haushaltsgeräten. Das Unternehmen ist im Aktienindex Standard & Poor's 100 gelistet. (23.02.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lowe's-Aktie steigt vorbörslich aufgrund positiver Gewinnprognose - AktiennewsDie Aktien von Lowe's (ISIN: US5486611073, WKN: 859545, Ticker-Symbol: LWE, NYSE-Symbol: LOW) stiegen im vorbörslichen Handel um mehr als 2,5%, so die Experten von XTB.Die US-Baumarktkette habe bessere Ergebnisse als erwartet für das vierte Quartal gemeldet und einen positiven Ausblick für 2022 gegeben, da das Unternehmen Marktanteile von seinem größeren Rivalen übernommen habe:- Gewinn pro Aktie: 1,78 USD vs. 1,71 USD erwartet. Deutliche Verbesserung gegenüber 1,32 USD pro Aktie im vierten Quartal des Vorjahres.- Umsatz: Anstieg um 4,9% auf 21,34 Mrd. USD vs. 20,90 Mrd. USD, die erwartet worden seien.- Die Umsätze in den USA seien um 5% gestiegen, während Refinitiv einen Rückgang um 3,1% erwartet habe.- "Wir bleiben zuversichtlich, was die langfristige Stärke des Heimwerkermarktes und unsere Fähigkeit zur Ausweitung der operativen Marge angeht", habe CEO Marvin Ellison gesagt.- Das Unternehmen prognostiziere einen Gewinn pro Aktie zwischen 13,10 und 13,60 USD bei einem Umsatz von 97 bis 99 Mrd. USD im laufenden Geschäftsjahr. Zuvor habe Lowe's mit einem Gewinn pro Aktie von 12,94 USD bei einem Umsatz von 97 Mrd. USD für das laufende Jahr gerechnet.Die Aktie von Lowe's sei gestern unter die langfristige Aufwärtstrendlinie gefallen, jedoch sei es den Käufern gelungen, den Rückgang um die lokale Unterstützung bei 214,00 USD zu stoppen, die mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle zusammenfalle. Derzeit teste der Preis erneut die oben genannte Trendlinie. Sollte ein Durchbruch nach oben erfolgen, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung des Allzeithochs bei 262,70 USD ausgelöst werden.