ISIN Loop Industries-Aktie: US5435181046

US5435181046



WKN Loop Industries-Aktie: A2DX71

A2DX71



Ticker-Symbol Loop Industries-Aktie Deutschland: 3L9

3L9



Kurzprofil Loop Industries Inc.:



Loop Industries Inc. (ISIN: US5435181046, WKN: A2DX71, Ticker-Symbol: 3L9) ist ein in Kanada ansässiges Technologieunternehmen, das sich auf die Kunststoffproduktion spezialisiert hat. Durch seine patentierte Technologie produziert das Unternehmen Polyethylenterephthalat (PET)/Polyester-Kunststoff aus fossilen Brennstoffen, indem es Abfälle aus PET-Kunststoff und Polyesterfasern (Wasserflaschen, Soda-Flaschen, Verbraucherverpackungen, Teppiche, Polyestertextilien und Industrieabfälle) zu seinen Grundbausteinen depolymerisiert. Die Technologie des Unternehmens ermöglicht es, PET-Kunststoffabfälle in PET-Verpackungen für Konsumgüterunternehmen zu recyceln. Es richtet sich speziell an PET/Polyester-Kunststoffe und ermöglicht die Entfernung aller Verunreinigungen wie Farben/Farben, Etiketten und aller organischen und anorganischen Abfälle. (14.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Loop Industries-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Loop Industries Inc. (ISIN: US5435181046, WKN: A2DX71, Ticker-Symbol: 3L9) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Loop Industries-Aktie sei um 33% eingebrochen. Gestern habe Hindenburg Research, die einst einen Short-Report auf Nikola veröffentlicht und damit einen massiven Sturz ausgelöst hätten, die Technologie von Loop Industries angezweifelt. Da gehe es darum, Plastik zu recyceln. Laut Hindenburg Research existiert die Technologie nicht - sie ist nur Schall und Rauch, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Loop Industries-Aktie. (Analyse vom 14.10.2020)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Loop Industries-Aktie: