Tradegate-Aktienkurs Lonza-Aktie:

264,20 EUR -1,23% (11.10.2018, 12:52)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

309,00 CHF 0,00% (11.10.2018, 16:37)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:
928619

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (11.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) von "hold" auf "buy" hoch.Die hauseigene Angebots-Nachfrage-Analyse von Buchta des Markts für Biologika auf Säugetierzellenbasis zeige keine Überkapazitäten an (CAGR des HSD-Volumenwachstums). Und auch seine Befragung der Entscheidungsträger in der Pharmabranche zeige, dass sich die Einschätzung der asiatischen Mitbewerber im Bereich Chemical Manufacturing verbessert habe. Buchta rechne daher damit, dass der Bereich Pharma & Biotech (P&B) bis 2022 weiterhin hohe Gewinn einfahren werde.Für das SI-Segment rechne Buchta künftig mit weiter verbesserten org. Margen, einer Veräußerung niedermargiger Bereiche sowie anhaltend hohen fundamentalen Nachfragewerten. Da Water Care wohl innerhalb der nächsten sechs Monate verkauft werde, dürfte SIs Attraktivität in puncto Wachstum, Margenniveau und Cash-Generierung weiter zunehmen.Buchta sei zuversichtlich, dass sich potenzielle Risiken, besonders im Bereich P&B, auch künftig erfolgreich meistern lassen würden. Angesichts des zweistelligen EBITDA und einem EPS-Wachstum um 15% herum sehe der Anaylst für den Aktienkurs weiteres Aufwärtspotenzial. Eine Veräußerung von Water Care könnte diesen Trend noch verstärken.Angesichts der starken Fundamentaldaten und der reichen Pipeline im Bereich Biological Manufacturing würden Lonzas für 2022 ausgegebenen Ziele durchaus realistisch erscheinen. Das Chemigeschäft dürfte sich auch in den kommenden Jahren am besten entwickeln, so dass der Analyst hier von einem soliden Volumenwachstum sowie weiter verbesserten Preisen und Margen ausgehen würden. Auch bei Specialty Ingredients rechne der Analyst mit einem mittleren einstelligen OG und weiter steigenden Margen. Gezielte Anpassungen des Portfolios dürften dieses Bild abrunden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lonza-Aktie: