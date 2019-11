SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

323,20 CHF -6,29% (12.11.2019, 15:22)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (12.11.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Lonza habe heute bekannt gegeben, dass CEO Marc Funk das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen werde. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, werde er bis Januar 2020 bei Lonza bleiben. Bis ein dauerhafter Nachfolger gefunden sei, werde Verwaltungsratspräsident Albert Baehny interimistisch die Funktion des CEO übernehmen.Zweiter CEO-Wechsel in einem Jahr: Bei der Präsentation der Ergebnisse für das GJ18 habe Lonza überraschend den Rücktritt des früheren CEO Ridinger gemeldet, der das Unternehmen sieben Jahre lang geleitet habe. Dies sei bereits eine Überraschung gewesen, denn er sei als Unternehmenslenker sehr erfolgreich gewesen: Er habe die Grundlagen für die derzeit starke Position des Unternehmens im Bereich Pharma Biotech & Nutrition (PB&N) gelegt. Als COO des PB&N-Segment sei Marc Funk der natürliche für die Umsetzung der verschiedenen Wachstumsinitiativen des Segments gewesen. Funk werde nun nach nur zehn Monaten als CEO zurücktreten.Lonza werde von der Anlegerbasis als hochwertiges Unternehmen wahrgenommen, und dieser Rücktritt werfe Fragen hinsichtlich des Prozesses auf, mit dem zu Jahresbeginn ein Nachfolger von CEO Riedinger gesucht worden sei. Die Anlagebeurteilung des Analysten für Lonza und seine langfristigen Wachstumsaussichten sei definitiv positiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Lonza-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Lonza-Aktie:295,80 EUR -5,40% (12.11.2019, 15:36)