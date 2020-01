LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Lonza-Aktie:

Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (21.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Analyst Daniel Buchta von Vontobel Research:Daniel Buchta, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach 2H19-Ergebnissen weiterhin zum Kauf der Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Dank eines kräftigen org. Wachstums von 12,3% habe LPBN VontE übertroffen, während LSI im 2H mit -1,3% die Erwartungen knapp verfehlt habe. Das kräftige Wachstum bei LPBN habe zu einer guten Steigerung des Kern-EBITDA geführt, jedoch seien die Margen durch die Anlaufkosten beeinträchtigt gewesen (-50 Bp J/J). LSI habe trotz der schwachen org. Entwicklung die Kern-EBITDA-Marge um 90 Bp steigern können (Preiserhöhungen, operative Verbesserungen, Kostenmaßnahmen). Das Kern-EBITDA des Segments sei somit im Jahresvgl. leicht gestiegen. Beim EBIT habe es Einmaleffekte in Höhe von CHF 273 Mio. gegeben, was etwas über den erwarteten ca. CHF 250 Mio. liege. Das Verhältnis Nettoverschuldung zu Kern-EBITDA habe bei 1,8 gelegen und damit der Prognose von <2 entsprochen.Ausblick für 2020: Umsatzwachstum mindestens im mittl. einstelligen Bereich und stabile Kern-EBITDA-Marge. Umsatzwachstum im hohen einst. Bereich bei LPBN und im niedrigen einst. Bereich bei LSI. Die Prognose eines Umsatzwachstums im mittl. einst. Bereich erscheine angesichts der starken Trends bei LPBN und einer moderaten Wachstumserholung bei LSI recht vorsichtig (VontE: 7%). LSI dürfte auch steigende Margen erzielen, was bei LPBN angesichts der -50 Bp im 2H19 fraglich sei. Buchta betrachte dennoch die Prognose als etwas zu vorsichtig und halte +30 bis 50 Bp für möglich. Lonza werde "Zukunftspläne für LSI prüfen".Ausblick für 2022: Bekräftigt. CHF 7,1 Mrd. Umsatz, Kern-EBITDA-Marge 30,5%, zweistelliger ROIC.Die Ergebnisse für das 2H19 würden weitgehend den Erwartungen entsprechen. 2020 bleibe ein Übergangsjahr mit hohen Investitionen und Anlaufkosten. Dennoch habe Lonza seine wesentlichen Vorgaben für 2022 bestätigt. Das Umsatzwachstum dürfte jedoch aufgrund des soliden LPBN-Geschäfts robust bleiben. Eine moderate Geschäftserholung und diverse Maßnahmen zur Rentabilitätssteigerung dürften LSI zugutekommen. Zudem gehe Buchta nach wie vor von der Bekanntgabe einer Veräußerung im Jahr 2020 aus. Die guten langfristigen Trends seien ihm besonders wichtig.