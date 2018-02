SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Lonza-Aktie:

CHF 242,40 +1,00% (07.02.2018, 10:05)



ISIN Lonza-Aktie:

CH0013841017



WKN Lonza-Aktie:

928619



Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LO3



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LONN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Lonza-Aktie:

LZAGF



Kurzprofil Lonza Group Ltd.:



Lonza (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von pharmazeutischen Wirkstoffen sowohl im chemischen wie auch biotechnologischen Bereich. Zum weiteren Angebot gehören Zwischenprodukte für den Nahrungs- und Agrarbereich. Als Zulieferer versorgt die Gruppe die Pharma-, Gesundheits- und Life Science-Industrie und ist in den Bereichen Wasseraufbereitung, Körperpflege, Gesundheit, Hygiene, industrielle Konservierung, Materialschutz sowie Holzbehandlung aktiv. Das Portfolio umfasst dabei Moleküle, Peptide, Aminosäuren sowie Nischenerzeugnisse von Bioprodukten, die eine wichtige Rolle in der Entwicklung neuartiger Arzneimittel und Gesundheitsprodukte spielen.



Des Weiteren bietet Lonza innovative, chemische und damit zusammenhängende Lösungen im Bereich mikrobielle Kontrolle an. Diese Lösungen dienen der Zerstörung beziehungsweise Wachstumshemmung von schädlichen Mikroorganismen. Weitere Tätigkeitsfelder bestehen in der zellbasierten Forschung, Endotoxin-Erkennung und Zelltherapie. Das Unternehmen verfügt weltweit über 45 zentrale Produktions- und Forschung-Standorte. (07.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Lonza-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Lonza-Aktie (ISIN: CH0013841017, WKN: 928619, Ticker-Symbol: LO3, SIX Swiss Ex: LONN, Nasdaq OTC-Symbol: LZAGF).Die unerwartet geringe Rentabilität von Capsugel habe die Anleger nach Erachten der Analystin negativ überrascht. Während der Telefonkonferenz habe die Geschäftsleitung mitgeteilt, dass sie auch in Zukunft mit diesem Rentabilitätsniveau rechne. Daher habe die Analystin ihre Annahmen für die Rentabilität nach unten korrigiert. Ihre Schätzungen für das ausgewiesene Konzern-EBIT habe sie für das GJ18-20E um 11%, 12% bzw. 13% gesenkt, da das ausgewiesene Capsugel-EBIT rund 30% geringer ausgefallen sei als erwartet. Ihre zugrunde liegenden Schätzungen für Lonza habe sie nahezu unverändert belassen. Die angekündigten Vorteile aus der US-Steuerreform hätten sich positiv auf den Reingewinn ausgewirkt. Daher seien die EPS-Schätzungen für die GJ18-20E um 9%, 10% bzw. 11% gesunken.Der DCF-basierte Fair Value belaufe sich auf CHF 241 je Aktie (zuvor: CHF 250). Der DCF basiere auf einer EBIT-Höchstmarge von 18,6% im Jahr 2022 und einer endgültigen EBIT-Marge von 17,3%, die somit immer noch über der derzeit ausgewiesenen Marge von 15,4% liege. Nach Einschätzung der Analystin befinde sich Lonza an einem äußerst günstigen Punkt im Konjunkturzyklus, sodass ihr DCF bereits einen sehr positiven Ausblick widerspiegle.Daher bestätigt Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, ihr "hold"-Rating für die Lonza-Aktie und senkt das Kursziel von CHF 250,00 auf CHF 241,00. (Analyse vom 07.02.2018)Börsenplätze Lonza-Aktie:Xetra-Aktienkurs Lonza-Aktie:207,30 EUR +0,05% (07.02.2018, 09:08)