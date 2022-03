Warum sollte ich Instagram Likes kaufen?

Organisch?

Wenn User "CaPiTaLiSm_AlWaYs_WiNs" einen Screenshot dieses Beitrages in ein soziales Netzwerk stellt und andere Internetnutzer ihre Kommentare, sonstige Zeichen der Zustimmung oder Ablehnung hinterlassen und dem User dann folgen, sind dies organische Likes und Follower, weil er sie nicht dafür bezahlt oder sonst wie aufgefordert hat.



Die Grundsituation

Nun sind nicht alle User dieser Welt rund um die Uhr online und manchmal dauert es etwas, bis sich ein Beitrag verfängt und eine Diskussion angestoßen wird. Oder man produziert am Markt vorbei. Da schießt man ein Foto, z.B. von einem als Werbemittel bestellten Pappteller, der mit Erd-, Brom-, Him- oder Blaubeeren dekoriert wurde – und zwar so, dass die Früchte einen Pfeil bilden, der auf das Firmenlogo zeigt.



Soweit so unspektakulär. Das dürfte auch der Grund sein, weswegen auf dieses Bild keiner, bis auf die üblichen Verdächtigen, reagieren mag.



Also wäre es doch keine schlechte Idee, nach einer kurzen Suchmaschinenbefragung einen solchen Klick-Anbieter zu beauftragen. Immerhin konnte man am 18. Dezember in der Süddeutschen Zeitung die Headline "Die Influencer: Jeder kauft Likes" lesen. Wenn das schon den Großen der Branche recht ist, müsste es doch für uns, die wir Social-Media nur als Nebengeschäft betreiben, um Kunden neugierig zu machen und zum Kauf zu bewegen, billig sein.



Chancen

Und als Positivum sei zu werten:

Im ersten Moment kann dies sogar ganz hilfreich sein. Der Instagram-Algorithmus bemerkt, dass mehr Leute sich für eines der Bilder interessieren, dass es - wie man heute so schön sagt - "viral geht" und schlägt dieses Bild daher mehr Leuten vor. Dies lässt auch die organische Reichweite zunächst einmal ansteigen.



Risiken

Das Problem beginnt zu dem Zeitpunkt, wenn irgendjemand merkt, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugehen kann, beispielsweise Likes von Bots als solche erkannt werden - etwa dadurch, dass sie außer dem Foto, dass sie auf Ihrem Kanal gelikt haben, nirgendwo anders auffällig werden oder dass sie keine eigenen Beiträge haben, die sie teilen können.



Ein anderes Problem, das sich ergeben könnte: Man kauft einfach zu viele Likes ein, als wäre man beim Sommerschlussverkauf. Das führt dazu, dass folgende Frage aufkommt: "Wieso hat das Bild auf einmal so viele Likes? Geht es organisch viral? Oder hat da jemand finanziell nachgeholfen?"



Fazit

Natürlich kann ich ahnen, was im Leser vorgeht. Erst einmal ein verwirrtes "Häh?", dann die Überlegung, dass die coolsten Insta-Storys und schönsten Bilder im Grunde nichts bringen, wenn kein Publikum existiert, dem man sie vorstellen kann. Das ist ein Problem, dem sich jeder Content-Creator, also jeder, der irgendwas von Inhalt schafft, stellen muss. Mag es wettbewerbsverzerrend sein, Instagram-Likes zu kaufen? Ja, zumindest laut LG Stuttgart. Andererseits: Es gibt genügend Anbieter dieser Dienstleistung und jeder in Betriebs- oder Volkswirtschaft beschlagene Mensch wird mitteilen, dass sich ein Markt - klassischerweise der Ort, an dem Angebot und Nachfrage gegenüberstehen - nur dort etablieren kann, wo es Leute gibt, die diese Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen. Ob man selbst zu dieser Dienstleistung greift oder andere Möglichkeiten, Instagram-Likes zu generieren, etwa durch gute Inhalte, bleibt jedem selbst überlassen. (11.03.2022/ac/a/m)





