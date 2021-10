Die Online Casinobranche als Teil der Gaming-Welt

Casinos und angrenzende Bereiche

Landbasierte Spielhallen und Lotterieanbieter

Weg vom Online Konzept als großem Gewinner der Pandemie und hin zu einer seit zig Jahren erfolgreichen Branche: den landbasierten Spielhallen und Lotterieanbietern. Auch wenn man als moderner Online Spieler oftmals diese eher traditionellen Glücksspielanbieter vergisst, stellen sie auch in der heutigen Zeit noch den wohl größten Sektor der Glücksspielindustrie dar. Denken Sie doch nur einmal an die großen Spielstädte wie Las Vegas oder Macau und die Geldmengen, die dort tagtäglich fließen!

Die meisten von uns denken bei Investitionen in aufstrebende Casinounternehmen vermutlich an diesen Sektor, die Online Casinobetreiber. Einige Firmen konnten sich hier in den letzten Monaten einen besonders guten Namen machen und haben es geschafft, nicht nur eine oder zwei, sondern oftmals sogar zig verschiedene Plattformen auf den Markt zu bringen, die seitdem Spieler aus aller Welt begeistern.

Mindestens ebenso erfolgreich wie die Casinos selbst sind natürlich auch die Spielehersteller. Ohne die vielzähligen neuen Spielautomaten und anderen Games, die am laufenden Band von den Providern entwickelt werden, könnte die Casinowelt nämlich definitiv kein so großes Wachstum verzeichnen. Für viele Investoren sind diese Unternehmen deshalb besonders interessant.

Neben den direkten Teilnehmern der Casinowelt gibt es außerdem jede Menge assoziierte Unternehmen, die ebenfalls ein großes Wachstum verzeichnen. Wir sprechen hier also von Partnerunternehmen, die die Casinobranche bedienen. Ein Beispiel dafür sind Testagenturen und Zertifizierungsstellen.

So investieren Sie in die besten Casino-Aktien

Eine ganze Reihe an Branchen, die vom Wachstum der Online Casinoindustrie profitieren, könnten ideale Investitionsfirmen darstellen, wenn Sie vom aktuellen Wachstum profitieren möchten. Doch wie starten Sie am besten in die Welt der Aktien, wenn Sie bisher noch keine solchen Anlagen besitzen? Glücklicherweise ist genau das heutzutage wirklich kinderleicht. Um in Aktien zu investieren, müssen Sie selbst kein Profi mehr auf dem Gebiet zu sein, um von der Investition profitieren zu können. In drei simplen Schritten ist eigentlich alles erledigt:



Sie wählen einen Broker Sie erstellen ein Konto und melden sich an Sie wählen die gewünschte Aktie und investieren

Doch auch wenn das auf den ersten Blick überaus simpel klingt, in jedem dieser Schritte steckt selbstverständlich jede Menge Potential – allerdings nicht nur für Gewinne, sondern natürlich auch Potential für Fehlgriffe. Unser Tipp lautet deshalb: Lassen Sie sich genug Zeit mit Ihrer ersten Investition! Denn nicht nur die Aktien selbst haben einen Einfluss darauf, wie erfolgreich Sie mit Ihren Investitionen sein werden.



Den richtigen Broker finden

Haben Sie bisher noch keine Aktien und sind noch nicht in diesem Investitionsbereich unterwegs, steht bereits hier eine wirklich essentielle Entscheidung an: Mit welchem Broker möchten Sie in die Welt der Aktien einsteigen? Sie könnten beispielsweise ganz einfach bei Ihrer Filialbank ein Depot anlegen und Ihre Wertpapiergeschäfte über diese sehr vertraute Quelle abwickeln. Eine gute Idee ist das allerdings nicht, wie auch Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in einem so überaus treffenden Vergleich veranschaulicht:



"Eine Wertpapierorder zu den regulären Kosten einer Filialbank abzuwickeln ist ungefähr so, als würden Sie einen Brief per Taxi verschicken."

Oder anders gesagt: Eine gute Idee ist es wohl nicht, einfach bei der Hausbank zu bleiben und sich den dortigen Angeboten zur Aktienanlage zu widmen. Doch wie finden Sie nun den richtigen Broker? Ein Vergleich der verschiedenen Angebote ist hier wie in fast allen Angelegenheiten unserer vielfältigen Welt der Schlüssel zum Erfolg. Speziell darauf ausgerichtete Vergleichsportale sind in großer Vielzahl vorhanden und auch seriöse Nachrichtenportale haben sich bereits mit der Frage nach dem richtigen Broker für den Einstieg in die Aktienwelt auseinandergesetzt.



Die richtigen Aktien wählen

Informationen über die wichtigsten Casino-Aktien sind essentiell, möchten Sie eine erste Geldinvestition tätigen. Da es im Internet jedoch inzwischen unzählige Infos zu diesem Thema gibt, ist es oftmals gar nicht so einfach, die richtige Informationsquelle zu finden. Halten Sie sich deshalb immer an neutrale Informationsportale, die nicht für bestimmte Casinos oder Aktien werben.



Ein weiteres wichtiges Element bei der Wahl der finalen Investition ist die Unterscheidung zwischen einzelnen Aktien und Aktienfonds. Im ersten Falle investieren Sie in Aktien eines spezifischen Unternehmens, dessen Kursverlauf Sie mitverfolgen sollten, um zu entscheiden, zu welchen Zeiten sich Kauf bzw. Verkauf der Aktie anbieten - Zeit und Expertise sollten hierbei vorhanden sein.



Alternativ dazu bieten sich allerdings auch Aktienfonds an, bei denen Sie in eine Kombination aus diversen Aktien investieren, damit wesentlich weniger Risiko eingehen und sich auf die Expertise von Aktienspezialisten verlassen können, die entscheiden, welche Aktien wann und in welcher Menge ge- bzw. verkauft werden. Eine große Erleichterung für Neueinsteiger und vielleicht auch die perfekte Möglichkeit für Sie, den Einstieg ins Aktienbusiness zu wagen! (11.10.2021/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Casinos und insbesondere Online Spielhallen haben in den letzten Monaten und Jahren einen sehr großen Aufschwung erlebt. Nicht zuletzt aufgrund der weltweiten Pandemie und zahlreichen Lockdowns weltweit konnten virtuelle Spielbanken einen immensen Zuwachs an Kunden verzeichnen und somit selbstverständlich auch sehr viel Profit machen. Doch nicht nur die großen bereits bestehenden Unternehmen florierten, auch viele neue Casinounternehmen und Casinowebseiten sind entstanden.Kein Wunder also, dass sich viele Spieler und auch Aktienspezialisten derzeit fragen, ob eine Investition in diese aktuell so stark wachsende Branche die richtige Idee ist. Der erste Boom fand zwar schon im letzten Jahr statt, doch auch 2021 verzeichnen Casinounternehmen noch großes Wachstum. Könnte das so weitergehen? Sollte man jetzt sofort in Casino-Aktien investieren und darauf hoffen, dass die Wachstumskurve in näherer Zukunft auch kein Plateau erfahren wird?Grundsätzlich steht zu Beginn einer Investition in Casino-Aktien natürlich die Überlegung, worin man eigentlich investieren möchte. Casino-Aktien beziehen sich nämlich in der Regel auf Unternehmen, die in diversen Sparten der Casinoindustrie tätig sind und nicht nur auf einzelne Casinos oder Plattformen im Netz.Genügt es also, sich mit einem Casino Bonus ohne Einzahlung einen Eindruck über ein oder zwei Online Spielbanken zu verschaffen und daraufhin direkt in den Betreiber dieser Seiten zu investieren? Wir sagen Nein! Das Casinonetzwerk beinhaltet unzähligen Unternehmen und Firmen, die in diversen Sektoren angesiedelt sind und selbstverständlich untereinander im Konkurrenzkampf stehen. Auch wenn die gesamte Casinobranche somit ein Wachstum verzeichnen kann, bedeutet das noch lange nicht, dass auch jedes einzelne Unternehmen in Zukunft Erfolg haben wird.Werfen wir zuerst einen Blick auf die diversen Arten an casinoverbundenen Unternehmen, die zwar allesamt in der Casinobranche tätig sind, aber noch lange nicht alle auch eigene Casinos im Internet betreiben.