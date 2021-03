Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) (+0,5%) habe im gestrigen Handel kaum von der Notfall-Zulassung seines Impfstoffes gegen COVID-19 durch die FDA am Wochenende profitiert. Auch wenn der Impfstoff vom Wirkungsgrad unter jenen von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE)/BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) und Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MRNA) liege, so liege der Vorzug im lediglich einmaligen Impfvorgang.



Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol Deutschland: 5ZM, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZM) habe gestern sehr starke Q4-Zahlen berichtet. Der "work from home"-Profiteur habe auch eine über den Erwartungen liegende Prognose für das laufende Q1 veröffentlicht, die Aktie sei nachbörslich rd. 10% nach oben gesprungen.



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (+5,8%) habe von United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1) einen Auftrag über 25 Maschinen von Typ737 Max akquirieren können. Diese Großorder verschaffe dem Unternehmen Aufwind, nachdem der Konzern viele Max-Bestellungen während eines fast zweijährigen Flugverbots des Jets verloren habe. (02.03.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der Schweizer PC-Accessoire-Hersteller Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) hat gestern sowohl seinen Ausblick für 2021 (63% Umsatzwachstum; zuvor: 57% bis 60%) als auch seine langfristige Wachstumsprognose (8% bis 10%; zuvor: höheres einstelliges Umsatzwachstum) angehoben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die hohe Dynamik durch den "work from home"-Trend setze sich laut Logitech fort, die Aktie habe mit einem Plus von 1,6% aber eher verhalten darauf reagiert.