SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

40,84 CHF -0,71% (25.07.2019, 17:17)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (25.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Betriebsgewinn leicht angehoben: Angesichts Logitechs soliden 1Q20-Ergebnissen und dem unveränderten Ausblick für das GJ20 erhöhe Foeth seine Nettoumsatzprognose 2020 marginal um 0,3%, bei einem Wachstum in konst. W. von 7,8% (org. 6,9%, ausgew. 6,0%). In den Schlüsselkategorien rechne er mit folgenden Wachstumsraten: 9% für Gaming, 25% für Video Collaboration, 3% für Mobile Speakers sowie 1% für P&C. Das Non-GAAP-Betriebsergebnis steige um 0,6% auf USD 378,4 Mio. Die Prognosewerte für GJ21/22 würden weitgehend unverändert bleiben.Die 1Q20-Ergebnisse hätten einmal mehr die Stärke von Logitechs ausgewogenem Produktportfolio unter Beweis gestellt. Die positive Anlagebeurteilung des Analysten habe sich damit vollauf bestätigt. Aufgrund seiner aktualisierten DCF-Bewertung ergebe sich ein neues Kursziel für die nächsten zwölf Monate von CHF 50 (47).Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Votum für die Logitech-Aktie. (Analyse vom 25.07.2019)Börsenplätze Logitech-Aktie:L&S-Aktienkurs Logitech-Aktie:36,55 EUR -1,14% (25.07.2019, 17:19)