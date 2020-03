SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

39,02 CHF +1,64% (04.03.2020, 10:53)



L&S-Aktienkurs Logitech-Aktie:

35,95 EUR +2,48% (03.03.2020)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (04.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI), senkt aber sein KLursziel.Die Gelegenheit im Bereich Video Collaboration sehe stärker denn je aus: Nur 3 bis 5% der Besprechungsräume seien bisher videofähig, gegenüber 95 bis 97% für Voice/Display. Mit einen Marktanteil von 42% (in Einheiten von ausgestatteten Räumen) sei Logitech in der Pole Position, um von dieser enormen Chance zu profitieren. Der Analyst sei der festen Überzeugung, dass Umweltthemen und die Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs auf die Art und Weise, wie Geschäfte getätigt würden, die Nachfrage nach Video Collaboration beschleunigen würden.Der Bereich Creativity & Productivity (Mäuse, Tastaturen, Webcams, Mikrofone) habe von 2016-2019 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6% verzeichnet und weise ein nachhaltiges Potenzial auf. Mit 43% sei die Durchdringung der Nutzer von Creativity Apps bei der Generation Z fast doppelt so hoch wie bei den Erwachsenen über 40. Die Erstellung und gemeinsame Nutzung digitaler Inhalte sei ein Trend, der die Nachfrage nach gut gestalteten und einfach zu bedienenden Peripheriegeräten antreibe.Aufgrund der Marktführerschaft bei kabellosen Mäusen/Tastaturen im Bereich Gaming, der hohen Produktperformance und der noch immer geringen Marktdurchdringung habe Logitech Wachstums- und Upsell-Potenzial. Der Anstieg im Bereich E-Racing schaffe eine Nachfrage nach Lenkrädern.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Logitech-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 51,00 auf CHF 50,00 gesenkt worden. (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Logitech-Aktie: