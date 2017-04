SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Logitech-Aktie:

CHF 34,40 +8,52% (26.04.2017, 09:33)



ISIN Logitech-Aktie:

CH0025751329



WKN Logitech-Aktie:

A0J3YT



Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LTEC



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGN



NASDAQ Ticker-Symbol Logitech-Aktie:

LOGI



Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (26.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) und erhöht sein Kursziel.Logitech habe in Q4/2017 erneut die Erwartungen mit einem Umsatzanstieg um 17% bei konstanter Währung (cc) auf USD 496 Mio. übertroffen und damit 4% über den Erwartung gelegen, die den Konsens bereits um 5% überstiegen hätten. Zu diesem Ergebnis hätten alle Regionen beigetragen. In Americas habe der Anstieg 30% (angetrieben durch Jaybird) betragen, in EMEA 7% (besonders stark sei Video Collab gewesen) und in Asien 11% (starke Entwicklung bei Music, Gaming und Video Collab). Die Nicht-GAAP-Bruttomarge sei mit 37,4% (VontE: 35,1%) wieder sehr stark gewesen und das Nicht-GAAP-EBIT habe bei USD 36,1 Mio. und damit 41% über den Analysten-Erwartungen und 31% über den Konsensschätzungen gelegen. Der Reingewinn habe die Schätzung um 84% übertroffen. Der Cashflow sei in GJ 2017 um 52% auf USD 279 Mio. gestiegen und habe damit ebenfalls über den Erwartungen (VontE: 265) gelegen.Logitech habe starkes Wachstum in den Bereichen Gaming (+25% cc), Video Collaboration (+73%), Home Control (+45%), Mobile Speakers (+61%) und PC & Wearable Audio (+29% einschl. Jaybird) erzielt. Tastaturen und Mäuse hätten ebenfalls zum Wachstum beigetragen und seien um 12% bzw. 4% gestiegen.Die starken Q4-Ergebnisse und das anhaltende zweistellige Wachstum in allen Quartalen des Jahres 2017 würden erneut die Stärke des Geschäftsmodells und die Finanzdisziplin von Logitech verdeutlichen. Die auf dem Investorentag im März präsentierten Vorgaben für GJ 2018 würden unverändert bleiben: ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich und ein Nicht-GAAP-Betriebsgewinn von USD 250 bis 260 Mio. (VontE: 260).Börsenplätze Logitech-Aktie:Xetra-Aktienkurs Logitech-Aktie:30,67 EUR +5,89% (26.04.2017, 09:07)