Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (25.07.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).neues Kursziel CHF 43 (39)Logitech habe seinen Umsatz um 13% cc (ausgewiesen: 10%) gesteigert und damit die Konsensprognose um 4% übertroffen. Alle Regionen hätten ein zweistelliges Wachstum verzeichnet, China habe dabei einen neuen Rekord erreicht.Zu den Highlights des Quartals würden vor allem das Wachstum von Gaming um 38%, das Wachstum von Video Collaboration um 49%, das Wachstum von Mobile Speakers um 10% (dank des Erfolgs von Wonderboom), das Wachstum von Home Control um 47% und die deutliche Erholung des Segments Tablet Accessories mit einem Wachstum von 67% zählen, vor allem dank der Produkte mit Bezug zum iPad Pro und 9.7-Zoll-iPad. Pointing Devices habe von der Umsatzdynamik bei Spotlight profitiert. Jaybird enttäusche und lasse den Umsatz von Audio & PC Wearables um 11% sinken.Die Bruttomarge sei auf 37% gestiegen und habe damit 8% über der Analysten-Prognose gelegen. Dies ermögliche Logitech Investitionen in SG&A und F&E, ohne das Betriebsergebnis zu belasten. Nicht-GAAP-EBIT übertreffe Prognose um 13%.Das Geschäftsmodell von Logitech habe sich erneut bewährt; das solide Wachstum trotz einer enttäuschenden Kategorie und die soliden Margenstrukturen würden für weiteres Wachstum sorgen. Der Analyst hebe seine Non-GAAP-EBIT-Prognosen um jeweils 3%/7%/7% für GJ18/19/20E an.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Logitech-Aktie. Das Kursziel sei von CHF 39,00 auf CHF 43,00 angehoben worden. (Analyse vom 25.07.2017)