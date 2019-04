Tradegate-Aktienkurs Logitech-Aktie:

Kurzprofil Logitech:



Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) ist ein Schweizer Computerzubehör-Hersteller. Die Produkte von Logitech Unternehmens umfassen Mäuse, Tastaturen, Webcams und PC-Headsets, Fernbedienungen sowie anderes PC- und Gaming-Zubehör. Logitech-Produkte sind in fast allen Ländern der Welt erhältlich. Bei den Peripheriegeräten (teils mit Kabel, teils ohne) liegt die Betonung im Wesentlichen in den Segmenten PC-Navigation, Gaming, Internetkommunikation sowie Steuerung für digitale Musik- und Heimunterhaltungsanlagen. (30.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Logitech-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Computerzubehör-Herstellers Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI).Umsatzplus dank Video Collaboration und Audio &Wearables: Logitech habe im 4Q eine Umsatzsteigerung um 9% (in konst. W.) auf USD 624 Mio. verzeichnet, was leicht unter der Analysten-, aber zugleich über der Konsensprognose liege. Hauptwachstumsmotoren seien Video Collaboration (+32% in konst. W.), Audio & Wearables (+22%, v.a. dank Blue Microphones), Gaming (+13%, bei hoher Vgl.basis) sowie Pointing Devices (+5%, dank laufender Innovationen) gewesen. Mobile Speakers habe gar um 81% zugelegt - dies allerdings ggü. einer sehr tiefen Vergleichsbasis, so dass der Wert in USD noch immer schwach ausfalle (allmählich gesättigter Markt mit Konkurrenz durch persönl. Sprachassistenten). Regional gesehen sei Nord-und Südamerika um 7%, EMEA um 16% und APAC um 6% gewachsen.Hohe Rentabilität bestätige erneut Geschäftsmodell und Ausführung: Mit einer starken Bruttomarge von 38% (Non-GAAP) habe Logitech die eigene, kürzlich angehobene Zielspanne von 36 bis 40% erreicht und habe sowohl den Analysten- wie den Konsenswert um 5% übertroffen. Der Betriebsgewinn (Non-GAAP) habe gar 20% über den Erwartungen gelegen, ein Ergebnis der hohen Kostenkontrolle, bei Investitionen in Verkauf & Marketing sowie F&E und zugleich tieferen G&A-Kosten. Der Non-GAAP-Reingewinn übertreffe den Schätzwert des Analysten um 6% (bzw. die Konsensprognose um 41%). Der Cashflow sei im GJ19 hingegen etwas hinter den Analystenerwartungen zurückgeblieben.Logitech erziele trotz des weniger spektakulären Umsatzwachstums im 4Q ein solides Quartalsergebnis. Die hohen Margen würden erneut die gute Umsetzung widerspiegeln. Der CFO Vincent Pilette scheide per Ende Mai aus dem Unternehmen aus, um eine neue Herausforderung außerhalb von Logitech anzunehmen. Logitech habe Nate Olmstead zum Interims-CFO ernannt. Olmstead sei kürzlich von HP Enterprise zu Logitech gewechselt. Foeth bedauere das Ausscheiden von Vincent Pilette. Es werde darauf ankommen, dass sein Nachfolger bei der Umsetzung des Geschäftsmodells die gleiche Disziplin beweise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Logitech-Aktie: